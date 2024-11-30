這個星期冷氣團來襲，寒意逼人，許多民眾紛紛拿出倉庫儲放已久的電暖器、電熱毯等高功率發熱電器來取暖，提醒大家使用前務必檢查電器狀況，使用時遠離可燃物，並遵守用電安全「5不1沒有」原則。
今（30日）大陸冷氣團逐漸減弱遠離，不過受到輻射冷卻影響，中央氣象署上午針對新竹縣、苗栗縣發布最新「低溫特報」，提醒要留意攝氏10度以下低溫出現，內政部消防署也提醒，天冷使用電暖爐前，務必檢查電器外觀是否正常，使用時電線是否發燙或異味產生等異常。
消防署表示，入冬後，由於電器長時間儲放在倉庫未使用，除了灰塵累積可能會造成積汙導電起火外，電線甚至有可能被蟲鼠咬壞造成短路，造成觸電或引發火災，而電暖器、電暖毯等發熱電器都是高功率的發熱電器，使用時勿與其他電器設備共用延長線，避免延長線超過負載起火燃燒；運轉時要與可燃物品保持1公尺以上的距離，不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物或棉被等，以免引發火災。
切記遵守用電安全「5不1沒有」：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成之火災。
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消防署表示，入冬後，由於電器長時間儲放在倉庫未使用，除了灰塵累積可能會造成積汙導電起火外，電線甚至有可能被蟲鼠咬壞造成短路，造成觸電或引發火災，而電暖器、電暖毯等發熱電器都是高功率的發熱電器，使用時勿與其他電器設備共用延長線，避免延長線超過負載起火燃燒；運轉時要與可燃物品保持1公尺以上的距離，不可使用電暖器等電熱產品烘乾衣物或棉被等，以免引發火災。
切記遵守用電安全「5不1沒有」：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成之火災。