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資深媒體人邱明玉日前在三立政論節目爆料，一名民眾黨朋友被約談時檢方告訴他，柯文哲最後一波募款QRcode掃描捐款，連結帳戶不是政治獻金專戶，而是木可公司，對此，台灣民眾黨今（30）日表示，柯文哲總統競選時募款的QRcode，連結進入木可帳戶一事，完全是子虛烏有的造謠。民眾黨發布聲明指出，針對近期有被傳喚的證人，指稱柯文哲總統競選時募款的QRcode，連結進入木可帳戶一事，完全是子虛烏有的造謠。該人士所言荒謬不實，政論節目卻「集體弱智」的跟風，散播虛假訊息，實為台灣社會大不幸。民眾黨表示，歷次募款之文宣與圖片，仍留存於柯文哲主席臉書與眾多網路社群之上，募款QRcode，掃描後進入「小額捐款網站」，任何人只需實際操作，即可辨別該言論之真偽，可惜所有節目主持人、來賓、後續報導者無人願求證、配合渲染、扭曲事實，已嚴重影響柯文哲主席與本黨聲譽，本黨除甚感遺憾更必須嚴正澄清。民眾黨指出，無從得知檢方問話內容，作證係善盡公民基本義務，應本於基礎事實。相關人士在檢方偵辦期間應謹慎發言，切勿惡意誤導輿論、毀人清譽。