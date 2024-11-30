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▲12月30日（一）19時，木衛一和木衛三將同時發生影凌而出現難得的「木衛雙影凌」，非常值得欣賞。（圖／北市天文館）

▲今年冬至在12月21日（六），太陽直射南回歸線，北半球將經歷一年中白晝最短、夜晚最長的一天。（圖／北市天文館）

台北市立天文館今（30）日表示，冬季夜空的亮星特別多，今年十二月尤其精彩，先後有十年來仰角最高、最適合觀察的木星衝、少見的木星衛星「雙影凌」，歲末最後一場雙子座大型流星雨，還有水星西大距與月掩一等亮星等，民眾將可大飽眼福！北市天文館指出，12月8日（日）為木星衝，為木星最亮也最適合觀賞的時段，亮度-2.8等，不僅是夜空中最亮的一顆星，而且整晚都可觀賞。以簡易的雙筒望遠鏡即可觀察到木星著名的四大衛星，透過天文望遠鏡還可看到木星表面的帶紋與大紅斑等特徵。當四大衛星的陰影投射在木星表面時，會產生少見的「木衛影凌」，12月30日（一）19時，木衛一和木衛三將同時發生影凌而出現難得的「木衛雙影凌」，非常值得欣賞。再來12月14日（六）是年底最精采的雙子座流星雨極大期，預估每小時天頂流星率（ZHR）約為150，但當晚受到月光影響，可觀賞到的流星數量將大幅減少，不過由於雙子座流星雨的特色是流星速度快且常有明亮的火流星，因此若天氣晴朗，仍有機會捕捉到不少明亮的火流星！北市天文館表示，今年冬至在12月21日（六），太陽直射南回歸線，北半球將經歷一年中白晝最短、夜晚最長的一天。雖然冬至並非太陽最晚升起或最早落下的日子，但當天日出與日落方位卻是全年最偏南的，不妨觀察看看這有趣的現象。接著12月25日（三）凌晨，將發生「月掩角宿一」，2時7分一等亮星角宿一會自月球亮緣被掩蔽而暫時消失，3時8分再從月球暗緣突然出現，建議使用雙筒望遠鏡觀察，或以攝影方式記錄掩星發生的完整過程。此外，12月25日（三）清晨，還有今年最後一次「水星西大距」，也是觀察水星的好機會，5時30分至天亮前，只要朝東南東方低空搜尋，不難找到這顆晶瑩閃亮但少被觀察的行星。