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▲吳春城在質詢時表示，他要替公務人員抱不平 （圖／業者提供）

▲鄧家基回答說，考績法一直被認為被主管當成做人情的工具，成為公務體系一大弊病（圖／業者提供）

▲吳春城在質詢時表示，他要替公務人員抱不平 （圖／業者提供）

▲吳春城在質詢時表示，他要替公務人員抱不平 （圖／業者提供）

考試委員被提名人鄧家基29日赴立法院報告並備詢，被提名人、前台北市副市長鄧家基在答覆民眾黨立委吳春城質詢時表示，「行政中立」是找回公務人員及文官體系尊嚴非常重要的工具，此外， 人口結構改變已是國安問題，他如果未來有機會成為考試委員，一定會特別重視，並在整個考選過程中納入參考。吳春城在質詢時表示，他要替公務人員抱不平，能考進公務體系都是非常優秀的人，但是現在公務員在社會上卻普遍評價不高，有媒體更以「文官體系何以陷入平庸之惡？」為社論做探討，很多優秀人才在進入公務體系之後就失去了思考能力，只會配合體制，但這往往都是環境、組織結構所造成，誰能改變這種狀況？關鍵就在考試院，因此他也直截了當地問鄧家基，這次說不定是最後一屆的考試委員，願不願意成為烈士、好好地推動改革，不要去顧慮政治等因素，要能夠衝撞現在的體制，為個人、也為考試院留下好名聲，鄧家基則直接回答：「可以」！吳春城另以即將重返白宮掌權的美國前總統川普為例指出，川普找了馬斯克要成立「政府效率部」，還要大砍聯邦政府四分之三部門，他詢問鄧家基，如何以考績來提升公務員士氣效率及汰除不適任的公務員？鄧家基回答說，考績法一直被認為被主管當成做人情的工具，成為公務體系一大弊病，考績制度不應該限定只有幾個人能獲得甲等，而是工作表現應該獲得甲等的就應該給甲等，未來考試院應朝此方向推動改革，對於工作表現不好的公務員，主管也應該勇於打「丁等」將之淘汰，確實落實考核功效，才能激勵同仁以及吸引外面民間的人進入公務體系。吳春城進一步質疑，勞動部的罷凌事件將一些公務人員爭功諉過、升遷只講究「血統是否純正」，還有勞逸不均等公職環境的黑暗面浮上台面，相較於早期即使是在威權時代，依舊有公務員能勇敢建言，現在似乎都沒人敢說話，整個公務體系成了古人所說的：「大臣持祿而好諛，小臣畏罪而結舌」，他問鄧家基， 一旦當上考試委員，如何推動公務員保持文官中立、秉持良知為國家利益做事？鄧家基回答說，行政中立是找回公務人員文官體系尊嚴非常重要的工具，未來如果有機會，將推動公務體系的人員、資原不要靠向政黨，公務人員參加政黨活動也不能逾越相關規範。吳春城最後問說，之前在質詢國發會時提到，8400億元的前瞻計畫經費已經快花完，但有達到「國家前瞻」的效果嗎？台灣未來三十年最重要的就是人口結構出現天翻地覆的問題，但是公務單位卻沒有這樣的認知，還停留1970年代台灣人口金字塔的思維在制訂政策，完全沒有看到國家未來將面臨的問題，因此他問鄧家基，對於未來公務單位的考試及培訓項目態度如何？如何能從遴選、訓練的過程，讓公務員的思維發生改變？鄧家基回答說，人口結構巨大變化的國安問題，他一定會特別重視，未來他如果有機會，在整個考選制度一定會將這個問題納入參考。