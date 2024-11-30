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馬英九基金會邀請中國學生團訪台，面對綠營質疑，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（30）日反擊，台灣地區與大陸地區同屬一個國家，這是根據中華民國憲法規定。對此，民進黨立委王定宇則諷刺，「麻煩所有馬辦的費用，去找你們北京那一國要吧，台灣納稅人不用『飼老鼠咬布袋』」。對於綠營批評，蕭旭岑今指出，兩岸關係並非兩國，台灣地區與大陸地區同屬一個國家，若他根據中華民國憲法表述，綠營還有質疑，就請修改憲法，如果不修憲，就乖乖遵憲，不要製造兩岸關係緊張。對此，王定宇指出，根據中華民國憲法第2條中華民國之主權屬於國民全體及第3條具有中華民國國籍者為中華民國國民，中華人民共和國人民沒有中華民國國籍，並非我國國民，當然不擁有中華民國主權。王定宇表示，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，清清楚楚，何況民主台灣和獨裁中國是截然不同的憲政體制、政治制度、生活方式。王定宇直言，這些「被統派」不要老是只會站在中國立場糟蹋民主台灣，如果真的熱愛中國，台灣沒有禁止移民中國，不要手裡拿著綠卡、楓葉卡，家族都是美國人，然後硬要把台灣人民和子孫推進「一個中國」火坑。