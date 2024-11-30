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▲30日上午，國道1號發生車禍事故，賴男駕駛大貨車追撞小客車、砂石車，車頭嚴重扭曲變形，賴男及乘客張男、高男受困，張男與高男送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

▲30日上午，國道1號發生車禍事故，賴男駕駛大貨車追撞小客車、砂石車，車頭嚴重扭曲變形，賴男及乘客張男、高男受困，張男與高男送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

▲30日上午，國道1號發生車禍事故，賴男駕駛大貨車追撞小客車、砂石車，車頭嚴重扭曲變形，賴男及乘客張男、高男受困，張男與高男送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

30日上午9時許，國道1號北上彰化埔鹽系統路段，發生一起嚴重的車禍事故，33歲賴姓男子駕駛大貨車，追撞前方小客車、砂石車，因車頭嚴重扭曲變形，賴男及乘客32歲張姓男子、46歲高姓男子受困車內，警消獲報趕抵，利用破壞機具救出3人，但張男與高男失去生命跡象，送醫搶救宣告不治，事故共釀2死1傷；小客車、砂石車駕駛未受傷，詳細肇事原因還有待釐清。據了解，賴男駕駛大貨車行駛於中線車道，疑似未保持安全距離追撞，撞擊前方44歲何姓男子小客車、再追撞57歲林姓男子駕駛的砂石車。賴男及2乘客脫困後，賴男下唇撕裂傷、意識清醒，但乘客張男、高男失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。警方指出，賴男酒測值為0，目前現場事故已排除，詳細車禍經過及原因還要進一步調查。警方也呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。