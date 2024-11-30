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洛杉磯湖人今（30）日對上目前西區第一的奧克拉荷馬雷霆，球隊和對手大戰四節，但在兩大球星LeBron James和Anthony Davis合計僅有27分的情況下，終場以93：101輸球，雷霆主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander得到36分，關鍵時刻遠投近切都得手，率隊在客場取勝。湖人本季更換新帥JJ Redick，雙方在開季時確實有一段「蜜月期」，不過之後很快面臨考驗，目前戰績11勝7敗不算差，但去年同時間，Darvin Ham領軍的湖人隊也是這個戰績，外界和球團內部都對這支球隊有更深的期許。這場比賽兩隊的比分一直都在有限的範圍內拉鋸，末節湖人數度反超，但雷霆總能憑藉精彩的防守預判製造對手失誤，製造出攻防轉換的機會穩住陣腳，沒有讓對手追上比分。比賽進入最後兩分鐘，雷霆僅以92：91領先1分，這時候作為球隊頭號球星挺身而出，先命中一記三分球，之後又製造Max Christie的犯規得到罰球機會，並兩罰俱中。湖人下一波進攻，Austin Reaves發生失誤，Jalen Williams灌籃得分，也就此確定勝負。Alexander這一場比賽28投13中，攻下全場最高的36分，另外還有9助攻7籃板，2抄截和1阻攻，攻守兩端表現相當全面。同時，他也製造給缺乏運動能力的湖人後衛相當大的壓力，屢屢利用身高臂展強吃對手。湖人方面，兩大主將LeBron James和Anthony Davis的表現都乏善可陳，前者13投5中，僅有12分進帳，另有8籃板6助攻，發生5次失誤；後者10投5中，攻下15分12籃板7助攻。反而是新秀Dalton Knecht命中6記三分球，攻下20分，讓人眼睛為之一亮。