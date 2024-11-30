2024世界棒球12強賽中華隊奪冠，世界棒壘球總會（WBSC）合作夥伴Fanatics Inc.宣布，中華隊12強冠軍紀念T-Shirt在決賽結束後2天內，就光速售出10萬件，創下Fanatics Japan銷售紀錄，也有不少球迷支持喊：「奪冠後球員穿這件，當然要買！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
WSBC官網顯示，Fanatics Inc.宣布在冠軍賽2天後，中華隊12強冠軍紀念T-Shirt銷量已經賣破10萬件，官方決定加開預購期限至12月31日。這不僅創下Fanatics Japan銷量，更超越了「2024大聯盟世界大賽」紀念商品歷史最高銷售額。

▲世界棒球12強中華隊投手陳冠宇（左）、郭俊麟（右）在這次年紀較輕的中華隊扮演老大哥的角色，除了帶動學弟也投出精彩表現，是中華隊奪得金牌的功臣之一。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊12強冠軍紀念T-Shirt開賣隨即受到大量關注，尤其中華隊在慶祝時穿著該款紀念T-Shirt，更讓瘋12強的球迷手刀購入。（圖／記者葉政勳攝）
中華隊12強冠軍紀念T-Shirt售價為4400日圓（約新台幣954元），開賣隨即受到大量關注，尤其中華隊在慶祝時穿著該款紀念T-Shirt，更讓瘋12強的球迷手刀購入，銷量直直往上衝，甚至一度售罄。

一名網友也在PTT發文問卦「Chinese Taipei 冠軍T賣破十萬件了？」貼文一出立即引起熱議，不少人直言「奪冠後球員穿這件，當然要買」、「已購買，小孩愛吃」、「蠻醜的，但我想要收藏幾件，Taiwan的帽T我也想收個幾件」、「不錯啊，世界冠軍周邊賣得好球團協會都有賺，知道有好處，會更投入資源金錢培養球員」。

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，賽後也換上這款紀念T-Shirt合照。（圖／記者葉政勳攝）

更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。

林家正IG粉絲暴增！「深夜上傳1圖」又急刪　全被家正婦捕捉萌翻

「記分板帽T」遭炎上！店家急下架道歉　球迷一看更氣：提油救火

中華隊悠遊卡買不到！球迷怒：說好不限量　「總機」蔡其昌出手了

痛失冠軍！日本球迷向台灣「立1約定」　萬人燃炸：根本熱血動漫

關鍵字