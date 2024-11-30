2024世界棒球12強賽中華隊奪冠，世界棒壘球總會（WBSC）合作夥伴Fanatics Inc.宣布，中華隊12強冠軍紀念T-Shirt在決賽結束後2天內，就光速售出10萬件，創下Fanatics Japan銷售紀錄，也有不少球迷支持喊：「奪冠後球員穿這件，當然要買！」
WSBC官網顯示，Fanatics Inc.宣布在冠軍賽2天後，中華隊12強冠軍紀念T-Shirt銷量已經賣破10萬件，官方決定加開預購期限至12月31日。這不僅創下Fanatics Japan銷量，更超越了「2024大聯盟世界大賽」紀念商品歷史最高銷售額。
中華隊12強冠軍紀念T-Shirt售價為4400日圓（約新台幣954元），開賣隨即受到大量關注，尤其中華隊在慶祝時穿著該款紀念T-Shirt，更讓瘋12強的球迷手刀購入，銷量直直往上衝，甚至一度售罄。
一名網友也在PTT發文問卦「Chinese Taipei 冠軍T賣破十萬件了？」貼文一出立即引起熱議，不少人直言「奪冠後球員穿這件，當然要買」、「已購買，小孩愛吃」、「蠻醜的，但我想要收藏幾件，Taiwan的帽T我也想收個幾件」、「不錯啊，世界冠軍周邊賣得好球團協會都有賺，知道有好處，會更投入資源金錢培養球員」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊12強冠軍紀念T-Shirt售價為4400日圓（約新台幣954元），開賣隨即受到大量關注，尤其中華隊在慶祝時穿著該款紀念T-Shirt，更讓瘋12強的球迷手刀購入，銷量直直往上衝，甚至一度售罄。
一名網友也在PTT發文問卦「Chinese Taipei 冠軍T賣破十萬件了？」貼文一出立即引起熱議，不少人直言「奪冠後球員穿這件，當然要買」、「已購買，小孩愛吃」、「蠻醜的，但我想要收藏幾件，Taiwan的帽T我也想收個幾件」、「不錯啊，世界冠軍周邊賣得好球團協會都有賺，知道有好處，會更投入資源金錢培養球員」。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。