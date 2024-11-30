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民眾黨主席柯文哲涉京華城案從9月5日遭羈押禁見至今，傳出檢方預計年底偵結。柯文哲妻子陳佩琪今（30）日透過臉書發文表示，她最近有空就整理柯文哲的東西，回憶柯文哲說過他這輩子救過太多人，並忍不住淚水盈眶「我等你回來」。陳佩琪還附上柯文哲父親柯承發近況照片，陳佩琪與柯媽何瑞英相伴在柯爸旁邊，三人微笑合影。陳佩琪指出，最近有空就整理先生的東西， 找出了好多東西和大家分享。2014年從政前， 他念茲在茲的是他的醫療團隊和學生們的研究，2014年底勝選後他陸續捐出補助款，第一筆就是500萬的支票給台大基金專戶，那年他迫切要我過完年後立刻去辦好，她也按他意思第一時間就親自拿去台大醫院給他的助理。陳佩琪表示，最近看了他2014年錄的一段影片，他說他幫衛生署(後改衛福部)寫器捐白皮書，讓器捐一切按病人疾病的嚴重度來做分配， 讓台灣器捐不再有任何人能享有特權，影片中他提到這是全球第三部如此完整的白皮書，當時他寫這個完全不收任何酬勞，完成後無償地送給衛生署讓全台灣的醫院都能使用，他常私下跟我說：「 佩琪，我這輩子救過太多人了」，「現在想到他說的這句話，對比他現在的處境，我忍不住淚水盈眶：『文哲， 希望福報永澤於你，我想念你，我等你回來…』」。陳佩琪在臉書也附上柯承發親筆在旁註明的柯文哲八個月大照片， 還有一張柯文哲在南鯤鯓代天府前相片，柯文哲親自在相片後面寫「68.8.13 南鯤鯓」。同時附上陳佩琪與柯媽和柯爸近期的照片，還有文中提及的500萬元支票。