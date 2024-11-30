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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週五接受英國天空電視台專訪時表示，如果想停止熱戰階段，應該將目前基輔控制的烏克蘭領土納入「北約保護傘」之下。至於其他被俄羅斯控制的領土，可以之後再尋求外交手段取回。這樣的表態比起過去堅持要奪回全數領土後再談和平，似乎已有軟化跡象。綜合外媒報導，澤倫斯基指出讓基輔控制的烏克蘭領土納入「北約保護傘」的構想從未被人提出過，但他認為這是讓停火實現的可行方案。澤倫斯基進一步解釋，北約仍須向整個烏克蘭國家，包括受俄羅斯控制的地區發出加入邀請，但是目前被俄羅斯實質佔領的領土，可以之後再尋求外交手段取回。澤倫斯基認為，只有加入北約才能保證俄羅斯不會對烏克蘭再次發動攻擊。澤倫斯基更樂觀表示，如果烏克蘭的盟友們表現出足夠的決心，戰爭可能會在明年結束。然而，澤倫斯基所提的讓部分烏克蘭領土加入北約的提議，實際上已經在西方政治圈裡討論多時，之所以從未被正式提出，就是因為北約國家對其仍有疑慮，且俄羅斯總統蒲亭已多次表態，不允許烏克蘭加入北約組織。在澤倫斯基接受採訪的同時，俄羅斯針對烏克蘭能源基礎設施發動大規模攻擊，導致超過100萬人在冰冷的氣溫下斷電。而誓言要「24小時」內結束戰爭的川普，其結束戰爭的方式就是要烏克蘭妥協的暗示，似乎也越來越明顯。