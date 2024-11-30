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美國新墨西哥州（New Mexico）近日一起醫療事故的賠償金額創下新高紀錄，一名男子2017年前往連鎖診所NuMale看診，尋求治療疲勞和肥胖問題，沒想到卻遭到誤診，生殖器被不必要地注射治療陽痿藥物，造成不可逆轉的後果。男子一怒之下將診所告上法院，經過多年纏訟，陪審團裁定NuMale須賠償男子4.12億美元、約新台幣133.7億元。根據《美聯社》報導，男子的律師表示，希望這起指標性的判決能夠防止其他人成為類似的受害者。律師強調判決結果彰顯了正義，有執照的專業人士不應該違反患者的信任。回顧本案，男子2017年前往連鎖診所NuMale看診，當時已經66歲的男子尋求治療疲勞和肥胖問題，然而，診所卻對其生殖器不必要地注射治療陽痿藥物，造成不可逆轉的後果。男子的律師團隊指控，NuMale診所有意識地針對年長患者進行「詐欺」，故意不必要地注射治療陽痿藥物，然後再索取高額醫療費用，若患者不同意，診所人員還會出言恐嚇。陪審團最終認定，NuMale診所的「詐欺與疏忽行為」對原告造成了損害，且違反了《不公平營業行為法》（Unfair Practices Act）。對於天價賠償判決，NuMale診所回應表示，尊重司法程序，由於法律訴訟仍在進行中，因此無法評論案件的具體細節。但NuMale診所強調，診所的使命是提供負責任的患者護理，同時確保所有措施符合安全規定。