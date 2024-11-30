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▲後藤真希只穿薄上衣泡在水中拍攝，胸前兩點一覽無遺。（圖／取自@_r6zy X）

▲後藤真希出道25週年寫真照片搶先看，大尺度照片讓粉絲崩潰喊：「這不是我認識她」。（圖／取自@_r6zy X）

「早安少女組」人氣成員之一的後藤真希有漂亮的臉蛋以及姣好的身材，再加上美妙的歌聲，在當時被稱為「神級女偶像」，39歲的她近期推出25週年寫真集，其中有一組照片她全裸躺在水中拍攝，大尺度照片讓許多粉絲表示「這好衝擊」。後藤真希時隔3年推出最新寫真集《flos》，還特地飛往韓國濟州島取景，在正式發行前一天也釋出許多照片，其中一組她穿著超薄的上衣在泳池中拍照，衣服超薄透出胸前兩點，還有另一張則是全裸在水中拍照，大尺度的照片令粉絲超級驚訝。這系列的照片公開後在日網引起討論，許多網友稱讚她已經39歲身材依舊保持的很好，但也有網友表示很可惜，「她在我心中猶如『平成偶像之神』，結果最後變這樣？我心中當年的小學生在哭」、「我知道後藤真希的身材很好，但還是不希望她穿這麼露的衣服」、「這對鐵粉來說實在太衝擊」。後藤真希年僅14歲就加入女團早安少女組，成為第三期的成員，無論是在團體還是個人活動都有很不錯的成績，在當時被譽為「神級女偶像」。2014年後藤真希嫁給小3歲的圈外男友，婚後育有一子一女，但在2019年被爆出外遇，自此形象大傷。