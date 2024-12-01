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▲7-11本月份取件優惠又來啦！即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動。（圖／7-11提供）

▲全家APP推出12月壽星優惠，只要在11月21日前加入全家APP會員，並填寫會員生日月份為12月，即可免費獲得大杯特濃美式一杯。（圖／翻攝自全家官網）

7-11又要來發錢啦！12月超商取貨優惠出爐，即起至12月15日前，至門市取貨並且「主動刷會員條碼」或「報會員電話」即可獲得7元購物金。全家則是推出12月壽星優惠，當月壽星可獲得免費大杯特濃美式，記得要開啟全家APP「我的商品」領取優惠。7-11本月份取件優惠又來啦！即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時，兌換截止日為12月22日，數量有限、送完為止。每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，全家APP推出12月壽星優惠，只要在11月21日前加入全家APP會員，並填寫會員生日月份為12月，即可免費獲得大杯特濃美式一杯（不限冷熱），贈品需要至全家APP「我的商品」中領取，並於2024年12月31日前兌換完畢，贈品不可轉贈以及共享。此外，壽星還有獨享的單品美式、單品拿鐵、特濃美式、特濃拿鐵買2送1優惠，每位壽星限購2組，符合資格的壽星只要開啟全家APP隨買跨店取頁面，即可看到專屬壽星的案型，優惠期間至2024年12月14前，全家壽星好禮每月定期推出，但贈送品項、優惠不同，生日禮每人每年限領一次，提醒壽星們可別忘記領取好康優惠。