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▲劉伊心（中）憑著精準眼光成功在杜拜置產。（圖／劉伊心提供）

▲劉伊心（中）重遊蜜月地，重溫當時的浪漫回憶。（圖／劉伊心提供）

藝人劉伊心婚後與老公育有3名子女，家庭生活幸福美滿，近日重遊蜜月景點杜拜及阿布達比，劉伊心重溫當年蜜月浪漫記憶，同時成功完成海外置產，她在經過多次專業諮詢，對阿布達比市場的穩定性與升值潛力感到十分滿意，由於杜拜置產之旅也正值劉伊心生日，她說道，「這是給自己最棒的生日禮物，並期望自己的經驗能夠為更多人提供參考。」劉伊心表示，這趟海外之旅不僅是她與老公共同的蜜月回憶，更是兩人愛情旅程的重要地標。「這次回來都像是在重新書寫我們的故事，這裡的每一處風景都充滿了意義」，她深情地說道。除了浪漫之旅，劉伊心此次重遊也肩負了一個重要目標——完成她的海外置產計劃。近年來，阿布達比因其穩定的經濟環境與房地產潛力，成為國際投資者的熱門地點。劉伊心看準海外房地產的發展潛力，與專業團隊合作，成功投資了一處高端住宅物業。劉伊心表示，這個置產標的周邊利多豐富，包含法拉利樂園、海洋世界，連距離機場也只需半小時車程，無論做為渡假或置產用途都很棒，當下跟老公討論時，老公相信她的眼光，也無條件支持。劉伊心坦言，海外置產是個需要謹慎評估的決定，尤其在地緣、法律與市場需求等方面都必須全面考量。「這不僅是一項投資，更是為家人未來生活所做的準備。」