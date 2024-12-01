冷氣團急凍10度，冬天早晨必備熱咖啡提神暖手！適逢每月1號，7-11、全家今（1）日都有當天限定優惠，7-11精品咖啡買7送7，全家特濃咖啡買3送3，且都可寄杯，別錯過每月補貨好時機；LINE禮物今起也有7-11咖啡買1送1電子票券，《NOWnews》整理本周咖啡優惠（12月1日至12月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯冰精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜11月29日至12月1日
◾熱英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾熱黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式2杯送100點，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯精品美式2杯送200點，5折（原價100元、特價50元）
以上1點等於1元， 可兌換CITY系列指定大杯美式
📍門市｜11月27日至12月1日
◾不可思議咖啡精品美式買2送2，5折（原價95元、特價48元）
🔎點此查詢全台不可思議咖啡門市
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月1日10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡星巴克
12月2日、12月3日連續兩天舉辦「Have a nice day」第2杯半價，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上，可享第2杯半價優惠。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，以下舉例換算：
◾大杯那堤第2杯半價，7.5折（原價135元、特價101元）
◾大杯薄荷風味摩卡第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
◾太妃核果風味那堤第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
🟡美廉社
📍門市｜11月29日至12月1日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜限12月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾大杯冰精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜11月29日至12月1日
◾熱英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
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📍門市｜11月27日至12月1日
◾大杯美式2杯送90點，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯濃萃美式2杯送100點，5折（原價50元、特價25元）
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📍門市｜11月27日至12月10日
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🟡全家便利商店
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◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
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◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
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◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
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🟡星巴克
12月2日、12月3日連續兩天舉辦「Have a nice day」第2杯半價，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上，可享第2杯半價優惠。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，以下舉例換算：
◾大杯那堤第2杯半價，7.5折（原價135元、特價101元）
◾大杯薄荷風味摩卡第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
◾太妃核果風味那堤第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
🟡美廉社
📍門市｜11月29日至12月1日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）