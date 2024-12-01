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▲川普在競選期間揚言將中國徵收60%關稅。（圖／美聯社／達志影像）

▲去年，美國進口的遊戲主機有87%來自中國。示意圖。（圖／Pixabay）

美國總統當選人川普即將在明年1月20日就職，不過他已率先宣布在上任當天，將會對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，並對中國進口商品額外徵收10%關稅，引起市場關注。美媒整理了可以提前購買的5大物品，避免受到關稅上調後，物價可能上漲的衝擊。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在競選期間，就曾承諾將對所有中國進口商品徵收60%的關稅，對其他國家進口的商品徵收10%至20%的關稅。日前他在宣布，將在上任當天，對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，並對中國進口商品額外徵收10%的關稅。川普的關稅計畫可能將大幅提高所有非完全美國製造商品的價格，而完全美國製造的商品其實少之又少。對消費者來說，提高關稅將可能使消費支出提升，因為企業往往會將更高的成本轉嫁給消費者。皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的研究顯示，若對所有進口商品徵收20%的關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅，美國典型中等收入家庭每年可能需額外支付超過2600美元。報導以酪梨為例，在2022年，美國消費的酪梨中有90%是進口的，而其中89%來自墨西哥。如果川普對墨西哥進口商品徵收25%的關稅，已經很貴的酪梨醬和酪梨吐司將會變得更加昂貴。事先囤貨也有風險，因為像是酪梨能購買的數量有限，又很快會變質。此外，川普是否會軟化其關稅政策仍是未知數。華府智庫卡托研究所（Cato Institute）經濟貿易副總裁琳希康（Scott Lincicome）表示，「如同我們在疫情期間所見，消費者的囤貨行為本身可能導致價格上漲並引發貨架空缺。」此外，用於囤貨的資金也會減少在其他領域的支出。儘管如此，CNN也列出了5種商品可能會變得更貴，值得在川普上任前入手。全國零售聯盟（National Retail Federation）指出，假設零售商將額外成本百分百轉嫁到消費者身上，那麼對所有進口商品徵收10%的關稅，並對中國商品額外徵收60%的關稅，普通家用電器的價格可能上漲19.4%。以一台冰箱為例，價格將從約650美元漲至776美元。許多目前未受關稅影響的電子產品可能無法逃過全面性關稅。美國消費科技協會（Consumer Technology Association，CTA）國際貿易副總裁波茲瓦（Ed Brzytwa）指出，如果川普實施全面關稅，許多被排除在當前關稅外的消費性電子產品不太可能倖免。根據消費技術協會（CTA）的分析，對所有進口商品徵收10%關稅，加上對中國商品額外徵收60%，將使筆記型電腦和平板電腦的價格分別上漲45%。如此一來，消費者平均需多支付357美元購買筆記型電腦，平板則需多付201美元。墨西哥製造的電子產品數量也很大，如果對墨西哥進口徵收25%的關稅，這些價格可能進一步上漲。CTA總裁夏皮洛（Gary Shapiro）日前發布聲明表示，對加拿大及墨西哥等美國最親密的盟友及貿易夥伴提高關稅會適得其反，傷害美國企業及消費者。美國電子產品零售商百思買公司（Best Buy）執行長巴瑞（Corie Barry）表示，「消費電子領域幾乎沒有什麼東西不是進口的。」消費者最終要承擔部分關稅成本。這些都是人們需要的商品，價格上漲不利消費者。根據CTA估算，如果只考慮對所有進口產品徵收10%的關稅以及對中國商品徵收60%的額外關稅，新遊戲機的價格可能會上漲近40%，約等於246美元。去年，美國進口的遊戲主機有87%來自中國。轉向其他生產國成本高昂，且替代選擇稀少，生產成本也很高。智慧型手機的價格可能上漲26%，平均增加213美元。如果對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，價格可能會更高。大部分智慧型手機目前並非在美國生產，中國占美國進口總量的78%。若是將手機生產線轉移到其他國家或美國本土，可能會大幅推高價格。琳希康指出，電動自行車可能成為川普關稅政策下最容易受影響的商品之一，「電動自行車主要來自中國，且已經受到關稅影響，消費者可能會感到更多壓力。」由於川普對環保和電動自行車的支持態度有限，電動自行車價格上漲的可能性相當高。