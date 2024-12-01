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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉被以證人身分傳訊後，日前上政論節目直白說柯文哲「死定了」。而民眾黨「戰狼小姐姐」陳智菡則意有所指發文，痛批有些「民間友人」在柯文哲聲勢好的時候跟緊緊；在他失勢時就迫不及待另立山頭，「是為了攀炎附勢？還是只想搶通告費？」朱蕙蓉從上週四起就頻上政論節目，說她赴北檢作證時，檢察官出示部分卷證，她看了以後認為柯文哲「死定了」；檢察官甚至表示，還有「更恐怖的事」要告訴她。而民眾黨立院黨團主任陳智菡昨則不滿發文批評，有些「民間友人」在柯文哲有聲勢的時候趨之若鶩，柯文哲也盡量協助，不管上節目或是幫忙寫推薦信。但柯文哲失勢的時候，這些人就迫不及待另立山頭，「各種詆毀造謠，是為了攀炎附勢？還是只想搶通告費？」陳智菡強調，政治獻金募款無論文宣、EDM圖卡，全部都是導入政治獻金專戶，「絕不是木可公司」。QR-Code現在也都還放在柯文哲臉書、IG及YT上，從未修改更動。「民間友人」目的不明上節目「造謠」，讓她非常感慨人心險惡。