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民眾黨創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉，上週四起頻上政論節目，直言她認為柯文哲「死定了」。「戰狼小姐姐」陳智菡隨後發文意有所指稱，有些「民間友人」在柯文哲失勢時就想另立山頭，質疑他們上節目「造謠」搶通告費。對此，朱蕙蓉也回應了：「不要想太多，我一毛錢都沒有拿到過。」民眾黨立院黨團主任陳智菡昨發文質疑，有些「民間友人」在柯文哲有聲勢的時候趨之若鶩，柯文哲也盡量協助，不管上節目或是幫忙寫推薦信。但柯文哲失勢的時候，這些人就迫不及待另立山頭，「各種詆毀造謠，是為了攀炎附勢？還是只想搶通告費？」而朱蕙蓉隨後也發文表達自己的感慨指出，自己從2022年台北市長選舉，耗費時間幫忙柯文哲，直到2023年中開始全台街頭民調、11月份擔任台北、台中志工。「忙著忙著，就病了」，從未得到一聲感激、一個便當或是一個禮物。但是，只要她發出一點指責糾正的聲音，就會被集體撻伐，有如「褻瀆神明」。朱蕙蓉直指，因為柯文哲得到益處的，是那些直播網紅、網紅頻道，但卻是她被人質疑「有好處就蹭柯文哲，因為沒有好處所以現在落井下石柯文哲？」朱蕙蓉強調，自己「一毛錢都沒有拿到過，所以哪來的好處？」就算是因為柯文哲她才被人認識，那她也從未做過讓柯文哲蒙羞的事，落井下石的「井」不是她挖的。是柯文哲，聽信他人建議，做了不適當的事（那就是昏君）或是，是柯文哲不聽建言執意而為（那就是暴君），總之，不是我挖了一口井，害有人被羈押。朱蕙蓉並具體提出四項主張，要求柯文哲應該辭黨主席、民眾黨則重選黨主席、民眾黨中央黨部不動，但是全黨要打掉重練、全黨嚴守財政紀律。