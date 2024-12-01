戶政線上便民服務再添1項！內政部公告，自今(113)年12月2日起，未成年子女權利義務行使負擔者，可使用自然人憑證或行動自然人憑證，上網即可申辦經法院宣告變更子女姓氏登記，免臨櫃就能完成登記。
內政部表示，這次新增開放未成年子女權利義務行使負擔者，可透過網路提出申請經法院宣告變更子女姓氏登記，申請人不用提供臨櫃辦理登記時應備的法院文件，系統會自動派案至該名未成年子女戶籍所在地戶政事務所，戶政事務所完成登記後，將以電子郵件通知申請人，民眾可擇定方便的時間，至全國任一戶政事務所，換發戶口名簿或國民身分證。
內政部指出，從107年起已陸續開放出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，以及經法院判決（調解、和解）的離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等24項線上戶籍登記服務，未來將持續檢視再新增便民服務。
此外，內政部補充，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證線上申請，歡迎民眾多加利用，相關申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。
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內政部指出，從107年起已陸續開放出生登記、未成年子女權利義務行使負擔登記、監護登記、死亡登記、出生地登記、出境遷出登記、原住民身分（含民族別）登記，以及經法院判決（調解、和解）的離婚登記、輔助登記、收養登記、認領登記、終止收養登記、全戶戶籍暫遷戶所登記等24項線上戶籍登記服務，未來將持續檢視再新增便民服務。
此外，內政部補充，電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本、國籍證明、掛失國民身分證，也都可使用自然人憑證線上申請，歡迎民眾多加利用，相關申辦進度，可至內政部戶政司全球資訊網查詢。