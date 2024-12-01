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美國總統當選人川普持續公布內閣人事，他在社群平台上發文表示，將提名女婿庫許納的父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）擔任美國駐法國大使。不過老庫許納曾被定罪服刑，此次提名很可能會再引起爭議。綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，川普在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」上發文表示，「我很高興提名來自紐澤西的查爾斯．庫許納擔任美國駐法國大使。他是一位卓越的商界領袖、慈善家及協商專家，能夠作為我們國家的強力代表，捍衛我們的利益。」川普還提到了其女婿庫許納（Jared Kushner），指出小庫許納曾在白宮與他密切合作。「他（指老庫許納）的兒子賈德與我在白宮期間密切合作」，包括在2020年為研發疫苗防止新冠肺炎擴散的「曲速行動（Operation Warp Speed）」、刑事司法改革以及象徵以色列與阿拉伯世界關係正常化的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）等項目。老庫許納是一位房地產開發商，在2004年承認逃稅、干擾證人和非法政治獻金等18項罪名，先前被判處兩年刑期，大部分時間是在聯邦監獄服刑，但在2020年時獲得川普赦免。不過由於遭到定罪，有3個州撤銷了老庫許納的律師資格。法新社報導指出，這次提名人選符合川普的用人模式，他經常選擇與自己家族親近或對他抱持忠誠的富裕人士。老庫許納是千萬富豪，他的兒子則在川普第1次任期間擔任高階顧問。川普宣布此次人事任用正值小庫許納表示沒有計劃在川普第二任期內任職。小庫許納在今年2月於邁阿密的一場活動中表示，他已「非常明確」地表達希望專注於他目前階段的私人股權公司。有地區外交官及川普的盟友向CNN表示，儘管如此，小庫許納仍被視為未來政府中東政策的關鍵人物，即便他可能不會擔任正式職位。自川普在2021年卸任以來，小庫許納與妻子、川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）已搬至邁阿密，並基本上退出政壇。小庫許納在離開華盛頓後不久，便成立了私募股權基金 Affinity Partners，並獲得海灣地區主權財富基金的大力支持。小庫許納在川普的第一任期內，參與了政府幾乎所有重要議程，包括移民政策、中美關係、中東事務以及白宮的疫情應對工作。