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台灣民眾黨第3屆黨代表選舉將在7日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行，全國共有200人取得候選人資格。由於新任黨代表攸關明年初的中央委員及中評委選舉，具備投票資格的黨員人數，也從總統大選選後1萬多人，翻倍暴增至2萬多人。由於候選人新面孔多，可能是地方派藉此包圍黨中央，力拚重選黨主席。民眾黨高層指出，這次黨代表選舉全台將選出111人，其中以雲林縣14搶1最為激烈；而黨員人數，則從總統大選選後的1萬多人，翻倍暴增至2萬多人。這次黨代表選舉之所以讓各方派系蠢蠢欲動，主要是因為黨主席柯文哲涉案收押、群龍無首；面對2026地方選舉操盤大任，「重選黨主席」或是選出「代理主席」的聲浪則是愈來愈強烈。而新任黨代表將能票選黨內最高決策機構的中央委員及中評委，進而推動後續黨主席選舉，攸關民眾黨權力核心轉換。其實，無論黨中央派或是地方派，現階段還是不敢得罪「鋼鐵小草」，檯面上都仍以「尊柯」作為黨代表選舉的主旋律。但實際上則是各懷鬼胎，尤其民眾黨中央對地方組織的掌握度一向不足，即使地方派系互相拉攏包圍中央的意圖明顯，中央派也未必有能力因應。選前暴增入黨的黨員來自何方？恐怕黨中央心裡還沒有個底。但中央派也不是全然無力對抗，手中還握有自媒體、預算跟首都圈，要操控輿論還是比地方派容易許多。這場黨代表選舉，無論最後是地方派還是中央派勝出，最大的輸家都已經確定，就是收押禁見的柯文哲。