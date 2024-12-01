我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉被以證人身分傳訊後，日前上政論節目直白說柯文哲「死定了」，慘遭民眾黨立院團主任陳智菡則意有所指發文，狠酸「只想搶通告費？」對此，柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡今（1）日發文痛罵，「朱蕙蓉入黨的時候，陳智菡妳人在哪裡？柯文哲拼連任最痛苦的時候，陳智菡妳人在哪裡？」直呼連柯文哲老朋友、老人家都要大大批鬥，豪不放過，簡直就是比國民黨更共產黨的民眾黨。朱蕙蓉上週四起頻上政論節目，直言她認為柯文哲「死定了」，陳智菡隨後發文意有所指稱，有些「民間友人」在柯文哲失勢時就想另立山頭，質疑他們上節目「造謠」搶通告費。稍早朱蕙蓉也回擊，不要想太多，「我一毛錢都沒有拿到過。」吳靜怡也在臉書提及，陳智菡幹嘛欺辱跟媽媽差不多年紀的朱蕙蓉，憑什麼，「朱蕙蓉入黨的時候，陳智菡妳人在哪裡？柯文哲拼連任最痛苦的時候，陳智菡妳人在哪裡？」吳靜怡直指，「撈得到才來的人，叫最大聲，柯文哲辛苦連任了，不甘妳的事，民眾黨選上五席立委之後，妳出現在北市府了，沒入黨還跟黨開會了，柯文哲要選總統了，妳入黨了，然後講到夫妻月領三十幾萬，妳生氣了！黃瀞瑩、林珍羽是怎麼樣從市長室變成一個去副市長室、一個離開市政府，不就是陳智菡，所以妳到底會什麼？就是很會向上管理而已」。吳靜怡認為，黃瀞瑩、林珍羽至少有幫柯文哲拼連任、民眾黨征戰，時不時還要幫爛透的黨中央護航，而陳智菡敢不敢戰？只想坐享其成當不分區立委，花大錢搞文宣、直播，造成民眾黨的組織極度弱化，少在那邊拿著黃國昌借勢，什麼時候聽過陳智菡支持黃國昌了，離開前，至少自己是第一個。吳靜怡分析，柯文哲已經窮途末路了，比黃國昌更需要柯粉的就是陳智菡，比黃國昌更需要鬥倒黃珊珊的也是陳智菡，比民進黨更希望李貞秀還是李秀貞無法遞補不分區也是陳智菡，無論怎麼樣，好歹也要學會尊重柯文哲的老朋友，天字「零零肆」號的朱蕙蓉，至少從柯文哲還是醫師時，一直支持他到最後一刻，她跟陳智菡的差別，就是朱蕙蓉是柯文哲朋友，陳智菡只是柯文哲一直以來的員工，而且是花很多錢請來的。吳靜怡痛批，陳智菡夫妻倆住大豪宅，小孩唸超級貴的知名私校，父母以陳智菡為榮，家裡還有媽媽幫忙顧，陳智菡真的很幸福，麻煩不要去糟蹋朱蕙蓉這樣的長輩，故意拿著民眾黨旗幟出征她，各群組都因為陳智菡砲轟朱蕙蓉，何必呢？「上億身價的妳，幹嘛去計較通告費，因為妳相當害怕，怕失去父母引以為傲的光環，怕回到了媒體無法上主播臺」。朱蕙蓉也有女兒，卻要看著她媽媽說實話就被妳這樣欺辱。吳靜怡還說，知道陳智菡靠爸媽就能很有錢，民眾黨被搞垮沒差，難過的，只會剩下像是朱蕙蓉這樣陪伴柯文哲的人。更透露每次跟朱蕙蓉同台都不是很開心，因為朱蕙蓉本來對自己一直都很大誤解，而且還是柯粉，執迷不悟，但也算了，眼睜睜看到陳智菡欺負老人家，真的讓人看不下去。連柯文哲老朋友、老人家都要大大批鬥，豪不放過，簡直就是比國民黨更共產黨的民眾黨。