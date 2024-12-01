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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，被以證人傳喚的創黨元老朱蕙蓉上週則頻上政論節目直指柯文哲的違法疑慮，並表示柯文哲「死定了」。民進黨北市議員林延鳳今（1）日分析，柯妻陳佩琪在朱蕙蓉上節目後，就急著發文泣訴等老公回來，背後意圖恐怕就是想鞏固柯家人的黨內地位。陳佩琪昨在臉書發文，強調丈夫擔任醫師時救過無數生命，還捐贈過500萬給台大基金專戶，對比柯文哲如今的處境，她忍不住淚水盈眶：「文哲，希望福報永澤於你，我想念你，我等你回來。」民進黨北市議員林延鳳分析，陳佩琪的發文時機，正好就緊接在民眾黨創黨元老朱蕙蓉上政論節目披露柯文哲政治獻金違法疑慮之後，「可見就是有政治操作的問題」。林延鳳指出，陳佩琪無法提出證據證明柯文哲的清白，卻是以情勒的方式鞏固柯家人黨內地位，就是害怕7日民眾黨黨代表選舉、黨內權力結構的改變。她進一步呼籲陳佩琪，如果想到過去捐贈500萬元，「選舉補助款的事情，請你們也好好想一想，為什麼10年過去了，選舉補助款卻是拿去買商辦、還有看豪宅？是不是自己忘了初心、起了貪念不知檢討。」