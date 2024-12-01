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美國總統當選人川普表示，他屬意任命前國安官員、他的心腹巴特爾（Kash Patel）領導聯邦調查局（FBI）。此舉顯示出他有意撤換現任FBI局長瑞伊（Chris Wray），而這項提名爭議程度不亞於先前選擇眾議員蓋茨出任司法部長，將預料將再度為川普2.0帶來挑戰。綜合路透社等外媒報導，川普在聲明中表示，巴特爾「在揭露俄羅斯及俄羅斯騙局中發揮關鍵作用，是始終堅持真相、問責制與憲法的捍衛者」，且稱他是「出色的律師、調查員和『美國優先』鬥士，致力揭露腐敗、捍衛正義與保護美國人民」。川普有意提名巴特爾執掌FBI的舉動，代表他有意撤換現任FBI局長瑞伊。不過他在文中並未提及是否將開除瑞伊。瑞伊於2017年獲川普任命擔任FBI局長，任期10年，必須辭職或是被解僱才會讓FBI局長職位出現空缺。一名消息人士先前表示，瑞伊有意做滿任期。FBI聲明指出，瑞伊的工作焦點仍是調查局工作人員、合作對象與服務的民眾。根據法律規定，FBI局長的10年任期旨在使該機構免受政治影響。巴特爾曾在川普的第一任期內擔任國家情報總監（Director of National Intelligence，DNI）和國防部長的顧問，任期均不長，但獲川普高度信任，不過他缺乏聯邦調查局局長典型的執法和管理經驗。巴特爾曾主張剝奪FBI的情報收集職能，並開除任何拒絕支持川普政策的FBI職員。巴特爾致力推翻FBI機構內部所謂的「深層政府」，曾透過著作《政府黑幫》（Government Gangsters）呼籲開除高層人員消除FBI內部的「政府暴政」。他曾在9月上節目受訪時，表態爭取FBI局長職務，「FBI最大問題來自情報單位，我會這個部分拆除，上任第一天就要關閉FBI總部」，「我將把大樓裡的7000名職員分派到美國各地，上山下海追捕罪犯，他們就是警察，做好員警的工作」。多名現任與前任執法官員擔憂，川普第二任期將對FBI與司法部門獨立性及權威構成攻擊，其中巴特爾當上FBI局長就是最擔憂的情況，這將使他有能力調查川普政敵、解密機密資訊並整肅公務系統。