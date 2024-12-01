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▲好市多黑五iPhone 16壓軸登場，現折2000元，等於比官網便宜了3000元。（圖／翻攝官網）

▲iPhone 16系列在好市多的常態價格也比蘋果官網再便宜一些。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPad Air最多再折3500元，算是相當划算，但商品有限量，根據好市多相關社群民眾回報，部分門市已經缺貨了。（圖／取自好市多FB）

▲好市多黑五大家電價降幅度有感，吸引不少民眾採買。（圖／記者周淑萍攝）

好市多「2024黑色購物節」今（1）日最後一天，原本還沒有折扣的iPhone、iPad壓軸登場。《NOWnews》整理好市多內湖店、台灣好市多官方臉書的牌價。今天壓軸登場的是iPhone 16 128GB，再降2000元，相較於蘋果官網已經降價3千元，還有Apple iPad Air 13吋，在現折3000元，價格算是非常有吸引力，但從好市多相關的社群觀察到，部分商品可能已經缺貨了，商品價格和數量還是要以現場為主Ｍ，售完為止。好市多黑五購物節今(1)來到最後一天，不少熟門熟路的人知道最後一天會有不少壓軸產品釋出，其中萬眾矚目的iPhone 16終於來了，從台灣好市多臉書限動公佈的價格再降2000元，不是原價降2000元，是原本好市多的特惠價再便宜2000元，換算下來已經便宜了3000元，相較於市場大約2000上下的折扣幅度，好市多壓軸登場，算是非常優惠的價格，是可以下單了。今天預計會到21：30結束營業。◾iPhone 16 128GB，好市多原始售價28899元，黑五折價2000元，特價26899元，蘋果官網售價29900元。◾iPad Air 13吋 M2晶片128GB，好市多原始售價24899元，黑五現折3000元，特價21899元，蘋果官網售價26900元◾iPad Air 13吋 M2晶片256GB，好市多原始售價28099元，黑五折價3500元，特價24599元，蘋果官網售價30400元◾iPad 第9代，Wi-Fi版256GB，好市多原始售價13599元，黑五折價2000元，特價11599元◾Apple Watch SE GPS版鋁金屬錶殼40MM，好市多原始售價7589元，黑五折價1000元，特價6589元◾Apple Watch SE GPS版鋁金屬錶殼44MM，好市多原始售價8549元，黑五折價1000元，特價7549元◾iPhone 16系列、 AirPods Pro 2價格清單◾iPhone 16 256GB 好市多售價32299元，蘋果官網售價33400元◾iPhone 16 PLUS 128GB 好市多售價31799元，蘋果官網售價32900元◾iPhone 16 PLUS 256GB 好市多售價35199元，蘋果官網售價36400元◾iPhone 16 Pro 128GB 好市多售價35699元，蘋果官網售價36900元◾iPhone 16 Pro 256GB 好市多售價39079元，僅剩展示，蘋果官網售價40400元◾iPhone 16 Pro 512GB好市多售價45799元，蘋果官網售價47400元◾iPhone 16 Pro Max 256GB 好市多售價43439元，僅剩展示，蘋果官網售價44900元◾AirPods Pro 2 Type C，好市多售價6689元，蘋果官網售價7490元◾iPad 10 64GB，好市多售價10889元，蘋果官網售價11900元◾iPad 10 256GB，好市多售價15599元，蘋果官網售價16900元◾iPad Pro 11吋 M4晶片512GB，好市多售價38609元，蘋果官網售價41900元◾iPad Pro 13吋 M4晶片256GB，好市多售價42209元，蘋果官網售價45900元◾iPad Pro 13吋 M4晶片512GB，好市多售價49409元，蘋果官網售價52900元◾Apple Pencil Pro 好市多售價4165元，蘋果官網售價4390元◾ＭacBook Air 13吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價29897元◾ＭacBook Air 13吋 M3晶片 16+256GB，好市多售價34459元，蘋果官網售價35900元◾ＭacBook Air 15吋 M3晶片 8+256GB，好市多售價38997元◾ＭacBook Air 15吋 M3晶片 16+256GB，好市多售價41179元，蘋果官網售價42900元◾三星65吋4K 顯示器，原價27299元，折價6200元，特價21099元◾TCL 50吋4K電視，原價16995元，折價3400元，特價13595元◾PHILIPS 55吋 4K QLED電視，原價22999元，折價5000元，特價17999元◾三星50吋4K電視，原價18999元，折價5000元，特價13999元◾DYSON SV18輕量無線吸塵器，原價10599元，折價1061元，特價9538元◾DYSON 二合一涼風空氣清淨機TP 10，原價9999元，折價1000元，特價8999元◾惠而浦微電腦觸控式微波爐，原價2999元，折價750元，特價2249元◾TP-LINK X55雙頻路由器3入，原價5999元，折價1300元，特價4699◾LG 16公升 PURICARE UV抑菌雙變頻除濕機，原價15699元、特價12399元◾SHARP夏普空氣清淨機，原價21899元、特價17399元◾象印黑金剛微電腦電子鍋（10人份），原價4949元、特價3899元◾CUISINART美膳雅三合一微波氣炸烤箱，原價8899元、特價6899元