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▲強迫性購物症屬於新興疾病，已列入世界衛生組織最新國際疾病分類系統ICD-11。（示意圖／取自pixabay）

週年慶、黑五購物節、「雙12」促銷熱潮不斷，許多民眾沉浸在搶購的快感中，卻有人因購物行為失控，感到壓力和痛苦。30歲的A小姐曾每季購買同一品牌的首飾高達20件，導致負債數十萬元，後來在家人支持下就醫，經心理、藥物治療，購物行為已明顯改善，生活也回到正軌。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區身心醫學科主治醫師蘇璿允說，強迫性購物症屬於新興疾病，已列入世界衛生組織最新國際疾病分類系統ICD-11，其特點是持續性的購物衝動，導致無法克制的購物行為，即使對財務、生活或人際關係造成困擾，仍難以停止，背後原因常與壓力、焦慮或煩悶有關，購物是短暫的情緒紓解方式，但消費後往往帶來更多罪惡感。強迫性購物症的形成類似賭博成癮、飲食失調，主要是購物過程中的短暫滿足感，會強化從慾望到消費的行為模式，使人陷入反覆的購買循環；此外，研究顯示，購物行為可能與腦中的獎賞系統與情緒調節功能失衡有關，這也是購物能暫時讓人感覺愉悅，最後卻無法停止的關鍵。蘇璿允表示，A小姐即為典型的強迫性購物症個案，每次看到新一季首飾上市，便會感到興奮及「無法拒絕的衝動」，即使家裡空間已經塞滿，還是花大錢購買，長期下來，不僅欠下數十萬債務，並與家人發生衝突，直到她選擇勇敢面對問題，接受醫療協助，才逐漸重拾平衡。針對強迫性購物症的改善，蘇璿允說，必須像A小姐勇於面對問題並尋求協助，是解決的第一步，因為這不是單純的意志力不足，而是精神健康問題，及大腦神經內分泌部分失調，透過醫療專業治療與家人支持，患者除可重新掌控生活，還能學會用健康的方式處理情緒。蘇璿允指出，當促銷活動頻繁推出，很容易誘發消費者的購物慾望，建議面對琳瑯滿目的折扣時，盡量保持冷靜，並學會放慢速度，可與家人討論，較能分辨慾望與需求，但如已察覺陷入購物的惡性循環，應仿效A小姐，勇於尋求專業協助並接受治療。出現以下3警訊，應考慮尋求專業協助：經常因購物耗費大量時間和金錢。即使購物行為已造成財務或人際困擾，仍無法停止。：購物成為排解壓力、情緒低落的主要方式，購買後卻感到後悔或內疚。