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▲綺綺說陳傑憲除了有起床氣之外，沒有其他缺點。（圖／翻攝自YouTube 統一獅 Uni Lions）

「台灣隊長」陳傑憲因世界12強棒球賽爆紅，不只是驚人的打擊率，在贏得冠軍後他滿場找老婆，愛妻、疼子形象成為新一代國民老公，不過這樣的他，卻被老婆綺綺爆料，唯一的小缺點就是「有起床氣」。陳傑憲在比賽中打擊率高達6成36，更獲得MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4大獎，高中時曾赴日就讀岡山共生高校，外型亮眼的他在這次12強賽後搖身一變成新一代「國民老公」，但這樣的他，卻被老婆綺綺爆料，唯一的缺點是有起床氣。統一獅YouTube頻道今年8月上傳了一支「陳傑憲的父親節」影片，陳傑憲表示，很珍惜每個禮拜放假陪兒子的時光，也想幫老婆分擔照顧小孩的瑣事，陳傑憲爆料，其實兒子比較黏他，這對他而言是很大的成就感。綺綺則完全不會吃醋，甚至笑說「非常開心」，她在片中表示，因為陳傑憲的父母已經不在，也希望他透過跟兒子的相處彌補內心遺憾，「我是覺得他已經很好，畢竟他們在場上壓力很大，回來還要接受我們的壓力，他自己還平衡得滿好，滿謝謝他，除了有起床氣之外，沒有什麼缺點。」由於當時訪問綺綺正懷二寶，她也笑說，不知道將來還會不會這麼有耐性，希望陳傑憲能繼續當一位這麼好的爸爸。不少網友是「考古」回來看這支影片，紛紛留言，「會打球、人又帥、還會幫忙照顧小孩，你很棒」、「很棒的夫妻！不是因為成就，而是願意將家庭放在最重要的位置」、「年輕但是真的成熟有責任又有擔當！ 真是一位優質好丈夫」、「兩人如此年輕卻想法成熟，太太非常的體貼溫柔 真的是賢妻」。30歲的陳傑憲，2021年和老婆綺綺（Hailey）結婚，綺綺過去曾是義大犀牛職棒隊「犀睛女孩Rhinos Angels」的成員之一，2017年加入中信兄弟「Passion Sisters」，郎才女貌的組合，讓許多粉絲都說陳傑憲根本人生勝利組。