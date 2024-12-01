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國民黨重返立院多數後，軍公教退休團體遊說檢討年改制度，但半年無進展，質疑「國民黨在打假球」。對此，國民黨籍立院司委會召委吳宗憲下週四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，旨在停止公教退休金替代率逐年遞減，修改月退金隨物價調整機制。國民黨立委李彥秀今（1）日提及，目前在立法院相關的修法版本多達20多個，「需要好好的理性討論來凝聚社會共識」。蔡英文政府自2018年正式啟動公務人員年金改革，現行年改版本將公務員「所得替代率」設有十年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。此次國民黨立委提出修法，追溯至今年1月1日起停止公教退休金所得替代率逐年遞減，修改月退休金調整機制，從消費者物價指數累計成長率達正5%即調整向下縮減；另將原定四年定期檢討之年限再縮短。李彥秀表示，民進黨政府的年金改革，到最後只針對軍公教群族大砍退休金，綠營側翼還污衊一生奉獻給國家的軍公教是「米蟲」，這是絕對不能接受，也不能忍受的。李彥秀提到，目前在立法院相關的修法版本多達20多個，顯然非常多的委員也認為現行版本需要好好討論、好好檢討。在「照顧退休軍公教權益」與「保障勞工退休基本生活」以及「長期的世代正義」三者之間如何兼顧，需要好好的理性討論來凝聚社會共識。