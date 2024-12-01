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▲比對10月25日南投竹山規模4.1地震，和近日嘉義阿里山4.2地震位置非常相近。（圖／郭鎧紋提供）

▲今日嘉義阿里山地震，和車籠埔斷層連接的「大尖山斷層」有關，後續要留意可能會有「群震」發生。（圖／郭鎧紋提供）

▲今（1）日上午8時57分，嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.2地震。（圖／中央氣象署）

中央氣象署地震測報中心表示，，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，本起地震和車籠埔斷層連接的「大尖山斷層」有關，郭鎧紋指出，10月25日在南投竹山曾發生芮氏規模4.1地震，比對位置後可以發現，郭鎧紋提及，，這裡是台灣地質分類中，新生代第三紀到第四紀的交界，屬於很大的地質構造，也是寬廣的斷層帶，過往只有在921大地震發生過顯著的能量釋放。郭鎧紋進一步說明，，近地表呈現右移形式，在桶頭以南至桶頭尾，地表可能產生分叉現象，分支斷層延伸約500公尺後才併回主斷層。大尖山斷層的南段，則由樟湖山附近向西南延伸至嘉義竹崎金獅寮與水社寮斷層、觸口斷層連接。由地殼變形的監測結果，在觀察上下盤的水平位移變化量和速度場變化後，可以推斷「大地震後會產生明顯的破裂面，有了破裂面，就可能會有群震，而群震前期間隔較長，後續則有可能在短時間內發生連續地震，如同前陣子台南麻豆的情況。不過郭鎧紋也表示，，未來幾個月，在嘉義、南投等周圍的民眾可以多留意當地地震情況，遇上小規模群震時也別過度驚慌，要冷靜面對。