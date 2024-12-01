中央氣象署地震測報中心表示，今（1）日上午8時57分，嘉義縣阿里山鄉發生芮氏規模4.2地震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，本起地震和車籠埔斷層連接的「大尖山斷層」有關，後續要留意可能會有「群震」發生，請民眾特別留意。
郭鎧紋指出，10月25日在南投竹山曾發生芮氏規模4.1地震，比對位置後可以發現，和今天嘉義阿里山鄉的地震非常接近，可以推估兩起地震屬於同一系列的群震。
郭鎧紋提及，從引發921大地震的車籠埔斷層開始往南延伸，就會是初鄉斷層、大尖山斷層、觸口斷層，這裡是台灣地質分類中，新生代第三紀到第四紀的交界，屬於很大的地質構造，也是寬廣的斷層帶，過往只有在921大地震發生過顯著的能量釋放。
郭鎧紋進一步說明，大尖山斷層依地質特性可分為2段，北段由南投竹山嶺腳，向西南方向延伸，在921大地震時有活動，近地表呈現右移形式，在桶頭以南至桶頭尾，地表可能產生分叉現象，分支斷層延伸約500公尺後才併回主斷層。
大尖山斷層的南段，則由樟湖山附近向西南延伸至嘉義竹崎金獅寮與水社寮斷層、觸口斷層連接。由地殼變形的監測結果，大尖山斷層在1996至1999年間，「上下盤的水平位移變化量」不大，但921大地震後，變化量每年超過100公厘，2005年之後，變化量逐漸回復至每年5至30公厘。
在觀察上下盤的水平位移變化量和速度場變化後，可以推斷「大尖山斷層仍具相當的活動潛勢」；大地震後會產生明顯的破裂面，有了破裂面，就可能會有群震，而群震前期間隔較長，後續則有可能在短時間內發生連續地震，如同前陣子台南麻豆的情況。
不過郭鎧紋也表示，在這類大斷層帶有群震，有時候反而不是件壞事，因為能量有在慢慢紓解，而非一次性透過大地震釋放，未來幾個月，在嘉義、南投等周圍的民眾可以多留意當地地震情況，遇上小規模群震時也別過度驚慌，要冷靜面對。
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郭鎧紋提及，從引發921大地震的車籠埔斷層開始往南延伸，就會是初鄉斷層、大尖山斷層、觸口斷層，這裡是台灣地質分類中，新生代第三紀到第四紀的交界，屬於很大的地質構造，也是寬廣的斷層帶，過往只有在921大地震發生過顯著的能量釋放。
郭鎧紋進一步說明，大尖山斷層依地質特性可分為2段，北段由南投竹山嶺腳，向西南方向延伸，在921大地震時有活動，近地表呈現右移形式，在桶頭以南至桶頭尾，地表可能產生分叉現象，分支斷層延伸約500公尺後才併回主斷層。
大尖山斷層的南段，則由樟湖山附近向西南延伸至嘉義竹崎金獅寮與水社寮斷層、觸口斷層連接。由地殼變形的監測結果，大尖山斷層在1996至1999年間，「上下盤的水平位移變化量」不大，但921大地震後，變化量每年超過100公厘，2005年之後，變化量逐漸回復至每年5至30公厘。
在觀察上下盤的水平位移變化量和速度場變化後，可以推斷「大尖山斷層仍具相當的活動潛勢」；大地震後會產生明顯的破裂面，有了破裂面，就可能會有群震，而群震前期間隔較長，後續則有可能在短時間內發生連續地震，如同前陣子台南麻豆的情況。
不過郭鎧紋也表示，在這類大斷層帶有群震，有時候反而不是件壞事，因為能量有在慢慢紓解，而非一次性透過大地震釋放，未來幾個月，在嘉義、南投等周圍的民眾可以多留意當地地震情況，遇上小規模群震時也別過度驚慌，要冷靜面對。