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▲婁峻碩（左）昨晚趕場，只為了力挺好兄弟高爾宣（右）。（圖／龍大謝X KKLIVE提供）

▲高爾宣升格當爸之後，在台上不斷和粉絲分享奶爸經。（圖／龍大謝X KKLIVE提供）

歌手高爾宣上個月順利迎接女兒誕生，升格為「奶爸男神」，昨（30）日晚間帶著「新視界」巡迴演唱會首攻高流，不僅連換4套勁裝散發魅力，更展現好人緣在演唱會上開起好友派對，不僅把「子弟兵」王ADEN、PIZZALI帶上台合唱，去年在北流壓軸登場的好友阿夫又再次登台，剛退伍的派偉俊也被他請來現場合體，參加完男團選秀節目的婁峻碩更「趕場」，無預警突襲高流。不過在台上嗨唱的高爾宣自認，當爸後變得沒包袱，不僅滿口奶爸經，還忍不住主動與歌迷分享女兒的趣事，「抱著她手都不會痠！」高爾宣去年在北流開唱時就曾邀婁峻碩擔任嘉賓，但今年高流演唱會當天，剛好撞到婁峻碩在高雄巨蛋參加男團選秀總決賽錄影，因此當初在規劃嘉賓陣容時，沒有把對方放在嘉賓名單內。沒想到婁峻碩昨晚錄完影後決定來個突擊計畫，趁著高爾宣在演唱會唱最後倒數第4首歌時前突然上台。當兩人合唱的〈80〉前奏響起，事前完全不知情的高爾宣以為導演放錯歌，結果轉頭一看才發現婁峻碩突然出現在舞台上，讓他當場嚇歪，在鎮定地唱完歌後直呼：「好爽！」而婁峻碩則笑說自己趕攤，「我連上一場的衣服都沒換就跑來了！」哥倆好的兩人過程中不僅三度擁抱，唱完後不忘關心彼此近況，當婁峻碩問起高爾宣當奶爸心得時，高爾宣隨即反問：「什麼時候換你？」讓婁峻碩連忙回頭要下台，笑說：「換下一位『襪子不洗』的人（指嘉賓阿夫）上台了！」而在台上，高爾宣也透露，在籌備演唱會時剛好碰到女兒出生，只好一手帶娃、一邊練唱、健身，為了顧好妻女更是彩排室、健身房、月子中心三邊跑，忙得不亦樂乎。樂當女兒傻瓜的高爾宣，更自曝第一次幫女兒洗澡的趣事，「女兒頭好壯壯，剛抱她洗澡時腳都很有力，會踢、會碰 ，所以都小心翼翼，很怕會讓她撞到。」他還誇讚女兒是天使寶寶，「我是幸福爹地，女兒不管餵奶、換尿布都不會哭鬧，很好帶！」這次因為開唱必須短暫分離，他還把女兒的照片當「幸運符」放在身上，「每天都想看女兒，抱著她手都不會痠！」