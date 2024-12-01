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▲發發在社群上曬出美照。（圖／IG piglettickle）

▲發發身上穿的內衣設計十分大膽。（圖／IG piglettickle）

曾在男團「棒棒堂」中擔任隊長的藝人敖犬，過去出演不少電視劇，也上過許多綜藝節目，而熟悉他的粉絲都知曉他有一位交往2年的女友「發發」，兩人也在今年十月底成為新婚夫妻，婚後生活十分甜蜜，而發發今（1）日在社群上曬出一系列內衣美照，透膚設計的底褲更是讓三角地帶若隱若現，相當性感，也釣出老公敖犬怒嗆：「欸犯規喔！妳找哪位攝影拍這種辣照？」發發今天在IG上曬出辣照，只見她身穿白色系內衣褲，大秀好身材，且多處採用薄紗透視的材質，不僅上半身露出傲人上圍，下半身設計更是大膽，透膚的底褲幾乎快走光，而發發用各種姿勢遮擋重要部位的模樣，可見別有用心。性感美照曝光後，敖犬忍不住在底下留言：「欸犯規喔！妳找哪位攝影拍這種辣照？」讓發發笑回：「這個只能給你拍啊，謝謝最佳攝淫師。」閃瞎一票網友，直呼：「謝謝犬哥」、「腳底是可以免費看的嗎」、「是朝天椒辣辣」、「地獄鬼椒等級！辣的剛剛好！」事實上，敖犬和發發已經交往至少2年的時間，兩人時常在社群上曬出互動日常，讓粉絲大嗑CP，敖犬過去還曾在綜藝節目《小姐不熙娣》上和女友口頭求婚，更在今年底適逢發發生日時，跟女友現場求婚，當時敖犬以一身全白套裝單膝下跪，霸氣和發發承諾：「補妳一個真正的求婚，今天說到做到啦，我愛妳！」讓粉絲嗨翻。