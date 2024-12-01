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▲「D槽女神」三上悠亞自去年從AV女優界引退後重新轉換發展跑道，發展得有聲有色。（圖／翻攝自三上悠亞IG）

▲三上悠亞戴著眼鏡，豐滿上圍撐爆剪裁合身的白色「吊嘎」，感覺隨時都要呼之欲出。（圖／三上悠亞IG）

「D槽女神」三上悠亞自去年從AV女優界引退後重新轉換發展跑道，積極經營個人品牌、YouTube，在綜藝、時尚圈中也相當活躍，轉型十分成功，她也不時會在社群平台上分享美照，讓粉絲們大飽眼福，先前她曬出一組身穿白色背心的照片，豐滿的身材曲線一覽無遺，然而卻有網友發現她的模樣看起來就像是「台灣阿桑」，頓時引發熱議。三上悠亞先前來台灣工作，在IG上傳一組照片記錄這次的台灣行，她也在文中寫下：「這幾個月很常出國，有很多照片來發一下，有好多回憶。」其中一張照片，只見她對鏡子自拍，背景似乎是在飯店房間，她戴著眼鏡，豐滿上圍撐爆剪裁合身的白色「吊嘎」，感覺隨時都要呼之欲出，纖細腰身更是讓人看得目不轉睛，儘管打扮居家卻仍十分養眼，誠意十足。貼文曝光後，引來超過9.8萬人按讚朝聖，不少粉絲都直呼三上悠亞可愛，然而對鏡自拍的照片卻被轉發到論壇「Dcard」，掀起熱烈討論，發文網友直呼：「不要懷疑，這真的是三上悠亞。超像台灣阿桑的感覺，心情整個不好了，什麼時候變這樣了？」不少網友紛紛為三上悠亞說話，認為她的狀態依舊很好，「台灣哪個阿桑這麼漂亮」、「這不就是一個再普通不過的女子居家休閒模式嗎？」、「台灣阿桑有長這樣？」、「你家附近的阿桑都長這樣？太爽了吧」、「我沒看過穿吊嘎的台灣阿桑，這不就青年常見的穿搭嗎」、「哪裡有這種阿桑，介紹一下」、「台灣阿桑水準已經這麼高了嗎？」