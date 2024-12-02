重溫江國豪「超犀利滑球」解危！距離世界12強棒球賽結束恰好一週，賽事官方今（2）日凌晨在Instagram帳號上，分享了2段影片，並寫道：「兩個犀利的變化球！」包含中華隊的中繼投手江國豪以及日本隊的北山亘基，而江國豪該顆滑球不僅犀利，當時也幫助中華隊驚險解危。
重溫江國豪犀利滑球 12強官方也讚嘆
回顧世界12強賽，中華隊在總冠軍戰以4：0完封國際賽的王者日本隊，除了旅美投手林昱珉的先發好投外，中繼的鐵牛棚戰力，可以說是中華隊奪下歷史性一冠的關鍵。
其中，效力富邦悍將的右投江國豪，在比賽期間展現精準控球以及多種變化球武器，被日本電視台冠上「萬能右腕」的綽號。官方Instagram發出的影片中，是中華隊在預賽交手日本，6局上面臨一、三壘有人的狀況，江國豪投出1顆橫向位移極大，幾乎跨越整個好球帶的犀利滑球，讓打者桑原將志揮空遭到三振，
而在貼文中的另一段影片，則是日職北海道火腿鬥士強投北山亘基，在複賽的冠軍戰前哨戰，成功用1顆指叉球三振掉潘傑楷。巧合的是，兩人在原隊都擔任先發投手角色，但本次12強都以長中繼身份出賽，並投出相當不俗的成績。
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧世界12強賽，中華隊在總冠軍戰以4：0完封國際賽的王者日本隊，除了旅美投手林昱珉的先發好投外，中繼的鐵牛棚戰力，可以說是中華隊奪下歷史性一冠的關鍵。
其中，效力富邦悍將的右投江國豪，在比賽期間展現精準控球以及多種變化球武器，被日本電視台冠上「萬能右腕」的綽號。官方Instagram發出的影片中，是中華隊在預賽交手日本，6局上面臨一、三壘有人的狀況，江國豪投出1顆橫向位移極大，幾乎跨越整個好球帶的犀利滑球，讓打者桑原將志揮空遭到三振，
而在貼文中的另一段影片，則是日職北海道火腿鬥士強投北山亘基，在複賽的冠軍戰前哨戰，成功用1顆指叉球三振掉潘傑楷。巧合的是，兩人在原隊都擔任先發投手角色，但本次12強都以長中繼身份出賽，並投出相當不俗的成績。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。