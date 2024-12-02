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重溫江國豪「超犀利滑球」解危！距離世界12強棒球賽結束恰好一週，回顧世界12強賽，其中，效力富邦悍將的右投江國豪，在比賽期間展現精準控球以及多種變化球武器，被日本電視台冠上「萬能右腕」的綽號。而在貼文中的另一段影片，則是日職北海道火腿鬥士強投北山亘基，在複賽的冠軍戰前哨戰，成功用1顆指叉球三振掉潘傑楷。