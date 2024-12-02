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美國總統拜登（Joe Biden）於1日時簽署行政命令，宣布他已經特赦了自己的兒子韓特（Hunter Biden）。拜登先前曾多次表示，不會動用行政權力赦免或減輕兒子的刑期，如今卻在即將卸任之前態度逆轉。綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，拜登於1日時透過聲明表示，「今天，我簽署了對我兒子韓特的特赦令。」據這份行政赦免書的副本，是「全面且無條件的赦免」，無法被總統當選人川普撤銷。拜登指出，「從我就任第一天起，我就承諾不會干預司法部的決策過程，我也兌現了這一承諾，即使是在我眼看著我的兒子遭受選擇性且不公平的起訴時。」他表示，「任何理性的人了解韓特案件的是時候，都會得出一個結論：韓特是被挑出來起訴的，僅僅因為他是我的兒子。」拜登表示，「有人試圖摧垮韓特，即使在面對不斷的攻擊和選擇性起訴時，他已經保持了五年半的清醒。而在試圖摧垮韓特的同時，也試圖摧垮我。沒有理由相信這樣的行動會就此停止。夠了，已經夠了。」拜登在聲明中指出，他相信司法制度，而他在掙扎如何處理這件事情時，也相信赤裸裸的政治已滲透到其中，導致司法的不公。韓特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女。韓特在2018年購買槍枝時撒謊，聲稱自己未使用非法藥物，並在吸毒的情況下擁有武器11天。今年6月韓特被判3項持槍相關罪名成立；今年9月時，韓特對遭指控的逃稅罪名認罪白宮先前多次強調，拜登不會特赦或減輕其兒子的刑期。拜登11月26日參加感恩節特赦火雞活動時，也曾表示他不會特赦韓特。不過據NBC報導，兩名知情人士透露，在韓特被定罪以來，拜登就在與助手討論特赦兒子的可能性，但答案是否定的，且當時拜登尚未退選，決定特赦或減刑恐怕會對選情造成影響。隨著拜登即將卸任，外界認為特赦兒子是基於他對家庭的忠誠，並且在政治風險最低的情況下做出的。但有批評者指出，拜登的行為與他對前總統川普操縱司法的指責形成鮮明對比。