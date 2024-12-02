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受害人吳同學今在民眾黨團陪同下，出面控訴體大系主任的霸凌行徑，包括仗勢自己主持運動治療研習社，握有社員未來想考防護員證照及就業的生殺大權，強迫學生回繳在外出勤的收入。吳同學說，最後大家能拿到的最多僅60%，「還要看老師覺得表現好不好」。總召黃國昌指出，黨團至少已經收到針對該師的10份投訴書，該師的離譜行徑包括在課堂上一言不合就從腰間抽出一把刀，插在還有學生在座的課桌上說：「要錢沒有，要命一條。」跟社團成員說：「如果你是這個社團的成員，你不管在系上、在學業上發生什麼事，我都會幫忙，因為你是我手底下的人。反之，如果你退出了，發生什麼事情都不關我的事。」黃國昌說，受害人不只學生，該師研究計劃的助理要請假打疫苗，竟遭強力刁難，該師甚至還踹破系辦門牆，要助理交出手機，最後鬧上警局。記者會現場也曝光兩段音檔，而吳同學在聽到音檔時，仍忍不住全身發抖。黃國昌並痛批，受害人向教育部申訴時，竟把球踢回學校，要學校進行調查，最後做成的結論竟然又是另類的「目的良善」，有不當事實但不構成霸凌，相當離譜。教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝也在會中代表教育部表達最深歉意，校方的調查報告後續將由霸凌審議委員會重新檢視，並要求學校落實改善疏失。他並坦言從錄音檔聽來，該師情緒控管確有不當，會召開教評會依《教師法》處置，「教育部絕不袒護任何一個老師」。