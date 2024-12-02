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▲ 小S大女兒Elly（許曦文）近日在社群平台上曬出多張自拍照，百變外型讓人讚嘆是「最美星二代」。（圖／翻攝自Elly Threads）

▲ Elly輕鬆駕馭百變造型，配圖文寫下「每天換一種風格」。（圖／翻攝自Elly Threads）

▲ Elly一系列照片曝光後，網友紛紛誇讚「根本絕世美顏」，足見她備受大批粉絲喜愛。（圖／翻攝自Elly Threads）

▲小S（右）與二女兒Lily（左）合照曝光，被粉絲稱讚「兩人就是一模一樣的美」。（圖／取自小S IG）

46歲小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚近20年，育有三名寶貝女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）及許老三（許曦恩），一家五口幸福美滿，受到母親的明星光環，讓三位女兒備受矚目，擁有不少粉絲愛慕，其中大女兒Elly目前正在美國就讀南加州大學，身處異地的她一舉一動更是成為外界焦點，Elly日前透過社群平台分享近況，大放送曬出12張自拍美照，她輕鬆駕馭各種百變造型，引發粉絲驚嘆連連，忍不住喊：「媽媽真的很會生」。Elly擁有立體五官及出眾氣質，被盛讚有「最美星二代」之稱，日前她在社群平台Threads上貼出一連串自拍照，隔著螢幕都能感受出滿滿魅力噴發，見這12張照片中，有的妝容冷豔，有的打扮休閒，髮型也從妹妹頭瀏海、中分到辮子公主頭不斷變化，讓Elly時而變身成傲氣十足的公主，下秒又變化為鄰家女孩，各種風格都難不倒她，也叫她有些竊喜地為照片附上註解，「每天換一種風格」，引來粉絲朝聖誇讚。Elly一系列照片曝光後，網友紛紛表示，「唇形好美、媽媽真的很會生」、「第三張超像媽媽」、「實力演繹可鹽可甜」、「怎麼那麼美」、「每一種都好美」、「這是什麼絕世美顏」、「頭髮很百變」，足見Elly備受大批粉絲喜愛，人氣不容小覷。事實上，小S與三個女兒的互動親密得令人稱羨，除了大女兒Elly之外，上月為二女兒Lily慶生更是話題十足，曬出兩人多張合影，開心地寫下「我親愛的Lily17歲了，謝謝妳當我女兒」，也不忘自誇自己很漂亮，引來超過16萬粉絲驚豔紛紛喊：「超美的姐妹花」、「Lily好幸福，有這麼美的DNA」、「母女倆根本是姐妹」。