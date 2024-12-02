林柏宏今（2）日出席時尚活動，之前曾和謝欣穎合作電影《怪胎》，聽聞她和王柏傑傳分手，林柏宏表示私下不會特別關心感情狀態，最近也沒有聯絡。而他進軍韓國拍電影《悲傷熱帶》，王柏傑也有出演，林柏宏表示兩人在片中並沒有直接對到戲。

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謝欣穎、王柏傑爆分手　林柏宏曝兩人關係

林柏宏和謝欣穎曾合作《怪胎》，又和王柏傑在電影《悲傷熱帶》中合作，聽聞兩人分手消息，林柏宏今表示不會私下關心感情狀態，最近也沒有聯絡，就連在《悲傷熱帶》中也和王柏傑沒有直接對到戲。

《悲傷熱帶》由韓國知名導演朴勳政執導，朴勳政執導的作品包括《魔女》、《暴君》、《V.I.P.》等都有好口碑，林柏宏透露目前還在拍攝中，雖然韓文的口說能力還沒有很強，但因為在劇中跟韓國演員對戲比較多，因此聽力也進步很多。

▲林柏宏（左）、謝欣穎繼《怪胎》後，再合作新電影《愛的噩夢》演出情侶。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲林柏宏（左）、謝欣穎（右）合作電影熟識。（圖／記者吳翊緁攝影）

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