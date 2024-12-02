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▲故宮南院推出「卡牌奇遇記」卡包蒐集趣。（圖／故宮）

國立故宮博物院南部院區「南宮學院」新學期開學！本（12）月1日起，「南宮學院」IP推出新的解謎任務，為首度推出遊戲角色卡包，不僅有新社團和新老師，即日起憑當日門票兌換解謎任務，解題成功可獲得「卡牌奇遇記」卡包。故宮蕭宗煌院長表示，文物擬人化的創意旨在拉近年輕觀眾和古美術的距離，而卡牌設計是昔日蒐集「尪仔標」、偶像照片、寶可夢卡牌等美好記憶的再現。「卡牌奇遇記」裡第一位指導老師是「金冠老師」，鑽研金銀，目標是讓學生閃耀奪目，人設轉譯自「妙色—清代金銀飾件特展」中的文物〈一品官員紅寶石朝服冠頂飾件〉；第二位是喜愛玉石的「雙魚老師」也嗜好烹飪，料理能觸動人心，是「乾清宮尋寶—破解天字號玉器密碼特展」中〈玉雙魚盤〉的化身。蕭宗煌說，這些角色都在遊戲中說故事，從故事中玩遊戲。歡迎大家向青春靠攏，在南宮學院「卡牌奇遇記」中理解文物，並享受蒐集遊戲卡牌的樂趣。故事是學院裡一個全新社團-「稀有礦石研究社」，由分別專精「金銀」與「玉石」的兩位帥哥老師共同指導，新社團正大張旗鼓的招募新社員；傳說，社團內有古代寶物的秘密，招生公告一出，風靡全校！兩位老師表示歡迎報名入社，但請先完成解謎任務。究竟社內傳說的寶物秘密是什麼？誰是社團人氣王？完成解謎挑戰，即可獲得南宮學院卡包1份，每份3張，全套共有20張，包含稀有度極高的閃卡！故宮南院表示，「南宮學院」以青春校園故事為場景，自110年推出後，立即受到年輕族群關注，陸續推出「南宮學院前輩與你約」、「景泰藍之神隱事件」的解謎企劃，吸引了紛紛「入學」的粉絲。校園人物從「犧尊」、「鬥彩」、「龍壺」、「船紋」、「蓮盒」、「蓮瓶」等學長學姐，今年推出「卡牌奇遇記」再新增兩位老師。八位人物各擁有鮮明的外觀及角色個性，觀眾要解謎成功才能知曉對應文物的真面目。此外，12月21日下午將特別舉辦「南宮學院Coser快閃見面會」，可能在任一展廳轉角巧遇「金冠老師」、「雙魚老師」或「龍壺學姐」，幸運者還有機會收到他們親手贈送的限量卡包。