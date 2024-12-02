我是廣告 請繼續往下閱讀

台北大巨蛋本周即將迎來周杰倫演唱會，台北捷運參考過去大型活動散場疏運經驗，於國父紀念館站開設指揮中心，指派專責指揮官及督導主管，即時掌握人潮狀況，依車站人潮狀況彈性加發列車，並增派支援人力引導分流。呼籲歌迷散場時，多利用國父紀念館地下通廊至國父紀念館站3、4號出口或是鄰近的市政府站，避開人潮擁擠的國父紀念館站5號出口。為了維護旅客與系統安全，北捷表示，鄰近臺北大巨蛋5號出口電扶梯上、下乘場，皆派有管制人員引導旅客分流，當月臺、出入口人潮眾多或演唱會散場人潮抵達前，均視狀況提前停止電扶梯運轉。比照過去大型活動輸運經驗，持續提醒旅客電扶梯兩側均可站立，同時請握緊扶手、站穩踏階，多加留意自身安全。北捷說明，國父紀念館出口5連通道，設有人流顯示面板，旅客從連通道進入車站後，可即時透過螢幕了解車站人潮狀況；此外，該顯示面板將進出站動線分為3大區塊，根據通過的人數顯示燈號，綠色為人潮較少、黃色稍多、紅色則是人潮擁擠，旅客可依燈號顯示選擇不同動線至相對應的車廂分流、分散候車，乘車更輕鬆。台北大巨蛋演唱會期間，國父紀念館站設置指揮中心全程監控疏運狀況，現場設有人流「站」情儀表板，整合即時人流燈號及流量、列車進站時間、車廂即時擁擠度等重要資訊，指揮中心可根據儀表板數據即時決策調度。此外，國父紀念館站除原有值班人力外，另加派服務人員穿著黃色背心、手持指揮棒，協助引導月臺分流、進出站動線規劃、電扶梯疏導管制與旅客進出站引導，視人潮狀況啟動「月臺」、「閘門」、「出入口」三級人潮管制措施，維持車站秩序及旅客安全。有關列車運行模式方面，配合演唱會進場時間，往南港展覽館方向的列車，最短班距約3至3.5分鐘；散場後，往頂埔或臺北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮狀況加發加班車或彈性調整班次，至人潮紓解為止。