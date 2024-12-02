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▲蘋果的父親是天團主唱，母親是奧斯卡影后，外公外婆也是影劇圈名人，可謂從小就受到矚目的演藝家庭第3代。（圖／摘自IG）

▲Coldplay酷玩樂團主唱克里斯馬汀（右）陪著20歲的女兒蘋果，在巴黎的名媛舞會上跳舞，對女兒的父愛溢於言表。（圖／摘自IG）

好萊塢「最美星後代」又有新的代表？奧斯卡影后葛妮絲派特洛與Coldplay酷玩樂團主唱克里斯馬汀的愛女蘋果（Apple）已經滿20歲，日前她受邀在巴黎的名媛舞會Le Bal des Débutantes上盛大亮相，作為在社交場合的正式出道。她身穿一襲藍色的范倫鐵諾訂製禮服，顯得優雅浪漫，加上一頭亮麗的金髮與高䠷身材，宛如童話公主出現在真實世界，也令網友不得不感嘆：「有些人就是很會投胎！」如果說「人生勝利組」之間也要再分高下，20歲的蘋果真的罕有匹敵，她的外婆布萊絲丹娜是影視、劇場等多棲名女星，外公布魯斯派特洛是影視製片與導演，媽媽葛妮絲不但是奧斯卡影后，近年也因為在漫威英雄片中扮演鋼鐵人的秘書兼愛人「小辣椒」而受到觀眾歡迎，父親克里斯則是天團Coldplay的主唱，幾乎一家長輩都是影視名人，使得她從出生就等於在觀眾眼前長大，在這個演藝家庭中，她已經是第3代。而她所參加的Le Bal des Débutantes是歷史悠久的社交場合，據稱只邀請最有名望家庭的後代出席，因此被嘲諷是「特權寶寶」的盛會，蘋果也不是第一個受邀參加的紅星子女，自然也無需特別介意。她的父母就算已經離異，卻還是保持良好互動，在這個盛會上，克里斯還陪著她跳舞，看得出這個父親對於女兒仍是有濃濃的愛。各方關心蘋果會不會想要接下外婆、媽媽的棒子去當女演員，照目前情況看來，似乎她本身的意願並不很高，就不知道哪位編導能夠說服她跳上幕前，觀眾恐怕還得再等等。