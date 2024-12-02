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台北地檢署與最高檢察署於11月29日周末，連續三天，在華山1914文創產業園區，西1館「2024臺灣部落觀光嘉年華」設置展位，宣導法律，提高民眾防詐騙意識以及檢舉意願。由於近年國內詐騙猖獗，民眾涉入詐騙集團的新聞時有所聞，對社會造成嚴重危害，損害人民的財產甚鉅，因此最高檢察署與台北地檢署，聯手設計闖關遊戲與有獎徵答等方式教育民眾，如何不被詐騙及遇詐騙因應方式，並讓社會大眾更了解，政府打擊詐騙新四法等法律相關規定，透過與民眾近距離互動，以活潑歡樂方式，加深民眾識詐、阻詐、防詐、懲詐的能力。台北地檢署檢察長王俊力，也提供五大防詐建議給民眾，提醒民眾遇到詐騙時，一定要保持冷靜，不要慌張；第二要驗證真偽，務必透過官方客服或第三方核實個資等訊息；第三不點擊來路不明的網站連結，或下載可疑附件，保護隱私；第四切勿在社交平台公開分享身分證號碼、住址、銀行帳戶等資訊；第五多與親友溝通，一旦發現可疑情況，立即與家人、朋友討論，避免自行處理。現場參加活動的民眾表示，曾有過被詐騙經驗，現今詐騙手法多樣化，無孔不入，一不小心就可能就成為遭詐騙對象，因此對於這次，台北地檢署走出戶外在文創園區設攤，教育民眾的宣導活動，從生活中提供反詐騙新知提醒民眾，紛紛給予肯定。王俊力也提醒民眾，防範詐騙不僅需要政府與檢察機關的努力，更需要每一位市民的參與，攜手合作，才能共同打造一個安全無詐的生活環境。