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中華經濟研究院今（2）日發布11月，台灣製造業採購經理人指數（PMI）較10月50.0%回升1.4個百分點至51.4%，轉為擴張。然而，中經院長連賢明表示，雖然現階段比較符合第4季旺季狀態，但上升幅度相當有限，顯示產業仍持續觀望美國總統大選當選人川普後續的政策，屬於「多空交戰」態勢。連賢明受訪舉例，光電ICT產業整體訂單其實還不錯，但是對於未來6個月展望仍呈現緊縮，面對川普宣布上任後可能要針對許多國家課徵高額關稅，這些政策具體怎麼落實，都是廠商觀望的事情。其次，雖然中國經濟在不斷刺激政策下恢復到平均水準，但對於台灣廠商挹注有限。這主要原因是台灣與中國關聯性逐年減少，尤其接下來美國將對中國課徵大規模關稅，廠商愈來愈不會把中國當作唯一生產基地。針對台灣整體趨勢，連賢明說，台灣現在進入旺季，但是沒有想像中增加那麼多，許多企業也在判斷最後政策是什麼樣子，「雖然我們選舉落幕了，可是對於這個政策，大家還是有相當的不確定性」，整體呈現「多空交戰」。據中經院統計，11月台灣製造業PMI為51.4%，較10月50.0%上升1.4個百分點。部分業者因應美國川普總統經貿政策而提前拉貨出現「短急單」，推升光電ICT產業新增訂單，但是對於未來6個月展望則呈現持續緊縮。中經院副研究員陳馨指出，這次PMI各產業意見分歧，唯一共識是地緣政治風險就是並沒有因為川普當選之後所以風險下降。而這次新增訂單達到55.5%屬於高點，但經過訪問，業者反映並非憂心關稅變化的提早拉貨的情緒性加單，大部分業者回報，這次業者屬於有所準備，加速「分散製造與降低地緣政治風險」的中長期策略。6大產業中，3大產業回報PMI呈現擴張，各產業依擴張速度排序為化學暨生技醫療產業（54.9%）、基礎原物料產業（54.0%）與電力暨機械設備產業（53.3%）；交通工具產業（42.4%）與電子暨光學產業（48.7%）仍持續回報PMI為緊縮；食品暨紡織產業回報PMI呈現持平（50.0%）。中研院經濟研究所研究員簡錦漢點評，川普當選後是「不確性減少，但是風險變高」，因為川普政策是否落實都有待觀察，但各界對於川普加關稅擔憂，都反映在對於未來展望上，這些風險會持續發酵，直到他真正上任。他補充，川普上任後不會刻意去破壞美國經濟，即便川普真的全面調高關稅，以台灣廠商生產中間財的慣性，增加成本都會反映在下游客戶身上，這可能都會影響到美國通膨，因此關稅政策仍有很多討論空間。另外，台灣非製造業經理人指數（NMI）多數內需產業進入旺季，非製造業之商業活動與新增訂單指數雙雙呈現擴張加快走勢，推升2024年11月未季調之台灣非製造業NMI微幅攀升0.8個百分點至54.6%。