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▲李晧禎將回韓國發展。（圖／記者吳翊緁攝影）

「最強外援」李晧禎日前宣布離開富邦啦啦隊Fubon Angels，今（2）日她所屬的經紀公司「2S Spotainment」，發出聲明，宣布與李晧禎提前終止經紀約，表示李晧禎最終仍然選擇將重心放回韓國。李晧禎去年11月加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，當時消息曝光後讓所有粉絲嗨翻，但今年7月中華職棒明星賽開打，各隊啦啦隊齊聚一堂，名單上卻獨缺李晧禎，，透露失落心情，今年10月又無預警宣布將回家鄉，為韓國職籃KBL啦啦隊服務，今（2）日更宣布與台灣經紀公司提前解約，讓許多粉絲相當不捨。富邦球團職棒、職籃專屬啦啦隊Fubon Angels陣容出現調整，球團在10月20日公布最新消息，綽號「大哥」的韓籍啦啦隊成員李晧禎，本季PLG賽季，將暫別富邦勇士；加上李雅英繼續和台啤永豐雲豹啦啦隊續約當「電豹女」，Fubon Angels「韓籍3本柱」的豪華陣容，籃球季確定只剩下南珉貞繼續活動，應援將持續到明年。謝謝晧禎過去一年所帶來的精彩表演基於尊重晧禎想專注韓國啦啦隊事業的決心，晧禎與2S Spotainment達成提前終止經紀約的協議。台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。2S Spotaiment尊重並祝福晧禎未來一切順利為報答喜愛2S Spotainment以及旗下藝人的支持2S Spotainment將持續為旗下藝人的演藝發展所努力請大家持續支持2S Spotainment與旗下藝人