「最強外援」李晧禎日前宣布離開富邦啦啦隊Fubon Angels，今（2）日她所屬的經紀公司「2S Spotainment」，發出聲明，宣布與李晧禎提前終止經紀約，表示李晧禎最終仍然選擇將重心放回韓國。
李晧禎和台經紀公司提前解約 工作重心移回家鄉
李晧禎去年11月加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，當時消息曝光後讓所有粉絲嗨翻，但今年7月中華職棒明星賽開打，各隊啦啦隊齊聚一堂，名單上卻獨缺李晧禎，她當時接受《Nownews今日新聞》專訪，透露失落心情，今年10月又無預警宣布將回家鄉，為韓國職籃KBL啦啦隊服務，今（2）日更宣布與台灣經紀公司提前解約，讓許多粉絲相當不捨。
富邦球團職棒、職籃專屬啦啦隊Fubon Angels陣容出現調整，球團在10月20日公布最新消息，綽號「大哥」的韓籍啦啦隊成員李晧禎，本季PLG賽季，將暫別富邦勇士；加上李雅英繼續和台啤永豐雲豹啦啦隊續約當「電豹女」，Fubon Angels「韓籍3本柱」的豪華陣容，籃球季確定只剩下南珉貞繼續活動，應援將持續到明年。
2S Sportainment聲明全文
謝謝晧禎過去一年所帶來的精彩表演
基於尊重晧禎想專注韓國啦啦隊事業的決心，晧禎與2S Spotainment達成提前終止經紀約的協議。
台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。
2S Spotaiment尊重並祝福晧禎未來一切順利
為報答喜愛2S Spotainment以及旗下藝人的支持
2S Spotainment將持續為旗下藝人的演藝發展所努力
請大家持續支持2S Spotainment與旗下藝人
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李晧禎去年11月加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，當時消息曝光後讓所有粉絲嗨翻，但今年7月中華職棒明星賽開打，各隊啦啦隊齊聚一堂，名單上卻獨缺李晧禎，她當時接受《Nownews今日新聞》專訪，透露失落心情，今年10月又無預警宣布將回家鄉，為韓國職籃KBL啦啦隊服務，今（2）日更宣布與台灣經紀公司提前解約，讓許多粉絲相當不捨。
富邦球團職棒、職籃專屬啦啦隊Fubon Angels陣容出現調整，球團在10月20日公布最新消息，綽號「大哥」的韓籍啦啦隊成員李晧禎，本季PLG賽季，將暫別富邦勇士；加上李雅英繼續和台啤永豐雲豹啦啦隊續約當「電豹女」，Fubon Angels「韓籍3本柱」的豪華陣容，籃球季確定只剩下南珉貞繼續活動，應援將持續到明年。
2S Sportainment聲明全文
謝謝晧禎過去一年所帶來的精彩表演
基於尊重晧禎想專注韓國啦啦隊事業的決心，晧禎與2S Spotainment達成提前終止經紀約的協議。
台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。
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