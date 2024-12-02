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▲李晧禎（如圖）過去曾是富邦啦啦隊紅牌，還曾和南珉貞、李雅英一同組成「FA外援三本柱」。（圖／eehozeong）

▲李晧禎當時缺席明星賽應援，對外哭訴自己買票入場，讓富邦緊急發表聲明滅火，不過大部分網友卻不願買單。（圖／eehozeong）

▲李晧禎的維基百科上已經註明不隸屬於富邦啦啦隊。（圖／維基百科）

擁有「釜山女神」、「最強外援」美譽的富邦啦啦隊女神李晧禎，去年才正式加盟來台，怎料今（2）日李晧禎的經紀公司2s娛樂卻無預警宣布雙方提前終止合約，證實李晧禎未來不會再回台應援，成為啦啦隊來台出走首例，讓粉絲心疼指出李晧禎的離開早有端倪，並爆料李晧禎明明是首位進到富邦啦啦隊的韓籍應援人力，但明星賽的應援陣容唯獨缺少了她，直呼根本是李晧禎啦啦隊生涯的致命傷。回顧李晧禎來台經歷，她在2023年11月15日正式加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，也是繼李多慧、安芝儇後，第3位選擇來台發展的韓籍女神，更憑藉甜美的外型、高挑的身材收穫大票粉絲，後續李晧禎更和後續來台的南珉貞、李雅英一同組成「FA外援三本柱」，替新莊棒球場打造出驚人票房，帶動不少人氣。身為富邦啦啦隊紅牌，在明星賽的應援陣容中卻唯獨不見李晧禎的名字，讓許多粉絲大感失望，而當時李晧禎也曾向媒體哭訴，指出當時的明星賽是自己自掏腰包，賣了許多人情才買票進場，讓許多粉絲相當傻眼。雖然富邦緊急發表聲明，「因為此次明星賽各隊名額有限，聯盟補助女孩表演出場與車馬費，但韓援機票、翻譯為球團負擔，因此富邦已邀請2名韓籍啦啦隊與台灣啦啦隊成員加入參與應援。」不過當時網友大多不願買單。而李晧禎近期也在社群上曬出在韓國職籃KBL啦啦隊中應援的影音，身上更穿了「蔚山現代摩比斯太陽神」的制服，可見李晧禎早已規劃好後續的職業生涯，也意味著未來確定看不到李晧禎在台灣球場上應援，讓不少粉絲直呼球團當時的所作所為幾乎就是打倒李晧禎自信的致命傷害，不只如此，在李晧禎的維基百科上也已經寫下：「曾經是台灣Fubon Angels的啦啦隊一員。」可見李晧禎在台灣球場賣力應援的身影不復存在。