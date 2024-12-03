近日深陷會計作帳風暴的美超微（Super Micro Computer, SMCI），2日在官網發表聲明，聲稱在經由獨立的特別委員會調查後，發現公司管理層或董事會，並未存在不當行為，但建議任命新的財務長與法務高層。消息傳出後，美超微2日股價大漲近30%。
根據美超微聲明，特別委員會在律師事務所Cooley LLP、法證會計公司Secretariat Advisors的支持下，完成了獨立審查，未發現任何不當行為的證據，同時特別委員會也認定，前會計師事務所「安永」在其辭職信中所述內容，並未得到審查過之事實的支持。特別委員會的主要調查結果大致如下：
先前因未能及時提交年度10-K報告，加上被興登堡研究公司披露涉嫌會計操縱，以及安永會計師事務所對其治理、透明度表達疑慮並請辭等一連串打擊，美超微的上市地位一度受到嚴重威脅。如今美超微似乎正在起死回生，2日收盤股價更大漲28.68%。
不過有外媒報導提醒，美超微不久前剛聘請的獨立審計公司BDO USA，尚未針對該公司的治理問題，進行認證背書，摩根大通分析師在週一給客戶的報告中也表示：「下一個關鍵觀察點，是BDO接不接受委員會的調查結果，又或是決定自己進行另外的獨立審查，以及那斯達克是否支持美超微延長時間的請求，以重新獲得合規性。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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- 管理層與審計委員會的誠信：特別委員會審查的證據，未顯示公司高層管理人員或審計委員會的誠信，或其對確保財務報表實質性準確性的承諾，產生任何重大擔憂。
- 審計委員會的獨立性：就特別委員會調查的事項而言，審計委員會表現出適當的獨立性，並在財務報告相關事宜上，提供了恰當的監督。特別委員會對審計委員會及其各成員的獨立性亦沒有保留意見。
- 高層的適當態度：關於重新聘用某些前員工的問題，公司高層的態度恰當，與對適當財務報告及法律合規性的承諾完全一致。
先前因未能及時提交年度10-K報告，加上被興登堡研究公司披露涉嫌會計操縱，以及安永會計師事務所對其治理、透明度表達疑慮並請辭等一連串打擊，美超微的上市地位一度受到嚴重威脅。如今美超微似乎正在起死回生，2日收盤股價更大漲28.68%。
不過有外媒報導提醒，美超微不久前剛聘請的獨立審計公司BDO USA，尚未針對該公司的治理問題，進行認證背書，摩根大通分析師在週一給客戶的報告中也表示：「下一個關鍵觀察點，是BDO接不接受委員會的調查結果，又或是決定自己進行另外的獨立審查，以及那斯達克是否支持美超微延長時間的請求，以重新獲得合規性。」
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