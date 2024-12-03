我是廣告 請繼續往下閱讀

距離美國總統拜登（Joe Biden）卸任只剩1個多個月，先前曾多次承諾不會特赦兒子的他，本週意外宣布特赦兒子韓特（Hunter Biden）的行為，引起輿論譁然。儘管拜登強調，韓特是被「挑出來」起訴的，僅僅因為他是自己的兒子，持續多時的攻擊和「選擇性起訴」是時候停止，但仍無法讓外界信服，連自家民主黨議員都直言，拜登此舉太不明智，明顯是將個人利益置於對國家的責任之上。綜合《國會山報》等美媒報導，科羅拉多州的民主黨參議員班納特（Michael Bennet）認為，拜登總統的決定，將進一步削弱美國人對司法系統的信念，不再相信司法會平等對待所有人；亞利桑那州民主黨眾議員斯坦頓（Greg Stanton）質疑，拜登有關韓特被起訴的描述是錯的：「這不是出於政治動機的起訴，韓特犯了重罪，還是被他（拜登）同僚組成的陪審團定罪的。」最早站出來指責拜登的科羅拉多州州長波利斯 (Jared Polis ) 也表示，此舉會損害拜登的聲譽：「這是一個糟糕的先例，可能會被後來的總統濫用。當你成為總統時，你的角色就是國家的父親。」佛蒙特州民主黨參議員韋爾奇（Peter Welch）坦言，從一個父親的角度，拜登特赦韓特是可以理解的，但作為美國元首，這明顯是不明智的。威斯康辛州民主黨參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）則擔心：「總統有權赦免他們想要赦免的人，但赦免應該用於糾正過去的錯誤，而不是為了家人或提供政治恩惠。」有分析認為，如果不是拜登先前一直重申不會特赦兒子，現在面臨的反彈可能不至於那麼嚴重，何況他還曾在川普因為豔星封口費案被定罪時，在X平台上公開發文，聲稱：「沒有人可以凌駕於法律之上」。面對批評聲浪排山倒海而來，白宮新聞發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，拜登特赦韓特，是為了保護他免受「政治敵人的潛在迫害」，拜登相信美國的司法系統，但也認為政治確實影響了整個過程並導致誤判，而川普上任後將不會放棄對韓特的追殺，所以才做出這項決定。