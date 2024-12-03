我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，有報導指出其在看守所內花了3500元購買一台掌上型電視，因此可掌握案情，調整應訊策略，對此律師黃帝穎今（3）日認為，柯文哲至少有3次涉嫌隔空串證，分別是柯突拒絕提訊拖延時間；獲悉沈慶京未認行賄、帳房橘子成功潛逃，同意提訊；陳佩琪找特定媒體開記者會，其中就有柯可直接收看的電視台。但朱亞虎認罪行賄獲交保則是對柯的致命重擊，就算是隔空串證，也難有效果。黃帝穎說，《刑事訴訟法》規定收押禁見被告，禁止接見通信，柯文哲京華城弊案的羈押禁見理由，就是為了避免串證滅證，但柯文哲透過掌上電視掌握案情，淪為柯「隔空串證」利器。黃帝穎表示，認為柯文哲至少有3次涉嫌隔空串證跡象，首先是朱亞虎認罪行賄、柯文哲大帳房李文宗收押禁見，案情急轉直下，柯文哲突然「拒絕提訊」，恐怕就是透過電視掌握案情，以「拒絕提訊」拖延時間，爭取後續強辯空間。其次，沈慶京拒認罪被延押，甚至行使緘默權，帳房橘子成功潛逃澳洲，柯文哲可從電視掌握關鍵共犯沈慶京未認行賄、帳房橘子逃亡滅證等有利柯的發展，因此柯文哲同意提訊後，仍拒絕說明詳細案情。第三，陳佩琪找特定媒體開記者會說明柯文哲家庭金流，這幾家特定媒體，就有柯文哲獄中掌上型電視可直接收看的電視台。柯文哲自豪智商157，因此若從「羈押禁見」法律漏洞中，找到隔空串證方法，以規避法律責任，應不難理解。黃帝穎也表示，朱亞虎認罪行賄獲交保致命重擊柯文哲，柯文哲或許認為沈慶京拒絕認罪、帳房橘子潛逃成功，讓自己有一博的機會，但朱亞虎認罪行賄的金額應不只210萬元，否則檢方會維持延押，而不是同意具保停押，所以柯文哲收賄的證據應已有所突破。最後黃帝穎說，近十年各級法院的貪污判決，行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，沒有例外。因此，朱亞虎認罪行賄，柯文哲最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」起訴定罪率極高，就算是「隔空串證」，也難有效果。