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台中市長盧秀燕昨為警察進校園抓走小學生一事，在議會答詢時怒指當事老師不適任，臉書因此遭網友炎上，今天為「話講得太快」道歉。民進黨台中市議員張家銨批評，盧秀燕昨天的發言完全是觀念錯誤，今天在鏡頭前的道歉，明顯只想著如何自保，不僅對處理程序不嫻熟，也暴露沒掌握原委就胡亂做決策的特質。張家銨今（3）日表示，盧秀燕大概沒想到，昨天發言會引發這麼大風波，被炎上之後，趕緊踩煞車道歉，但道歉的動機顯然只是想自保。身為行政首長，盧秀燕應好好解決問題，釐清程序如何進行、保障每個人的權益及公平，而非第一時間檢討老師或孩子。媽媽市長對於程序不嫻熟及態度、觀念不正確，才會接二連三失言。張家銨更批評，盧秀燕除了觀念和態度有問題，最會的就是作秀，對於盧秀燕今天指出，教育局面對爾後事件應建立SOP，她認為不僅是教育局對於校方的瑕疵應徹底檢討，警察局也需檢討程序問題，但可惜從盧秀燕市長的發言都只看到作秀，而不願正視程序問題。