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▲川普是美國史上首位面臨刑事指控的前總統。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統拜登（Joe Biden）先前曾多次表態不會赦免兒子韓特（Hunter Biden），沒想到卻在即將卸任的前1個多月時，宣布特赦韓特，引起共和黨人反彈，就連自家民主黨都不挺。還有獨立參議員呼籲，拜登應該也赦免美國總統當選人川普。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，即將退休的西維吉尼亞州獨立參議員曼欽（Joe Manchin）表示，「如果是我會採取不同做法，作為法律顧問，我的建議是，為什麼不乾脆赦免川普的所有指控，這樣會更平衡一些。」他指出，川普在接下來擔任總統的四年裡，還得不斷面對各種刑事指控和其他問題，「不如清理這些麻煩，讓我們把這些過去的事情拋諸腦後，向前看。這是我的建議。」當曼欽談到赦免韓特對拜登歷史評價的影響時，他表示，「我希望他們看到他所做的很多好事，例如進行跨黨派工作，以兩黨合作的方式完成一些事情，而這一直是他做事的方式。」曼欽指出赦免韓特的確讓事情變得困難，「最重要的是，拜登始終是一位父親，父愛在這件事情上展現出來了。」他表示這就是不批評拜登的原因，只是建議全面赦免川普讓事態更加平衡。韓特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女。韓特在2018年購買槍枝時，謊稱自己未使用非法藥物，並在吸毒的情況下擁有武器11天。今年6月韓特被判3項持槍相關罪名成立；今年9月時，韓特對遭指控的逃稅罪名認罪。今年6月，拜登在接受媒體採訪時曾表示，他不會赦免兒子，仍在本月1日時宣布特赦韓特，掀起輿論譁然。儘管拜登強調韓特「僅因為是他兒子而遭到針對」，但仍無法平息議論，不僅共和黨人質疑，就連民主黨人也不挺，認為拜登此舉「不太明智」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）強調，拜登會做出此決定，是為了保護他免受「政治敵人的潛在迫害」，「因為他的政治對手似乎不會放手，也不會放下。他們將繼續追究責任。」有媒體報導指出，川普可能不需要拜登的赦免來擺脫法律麻煩，這從他在本次美國總統大選勝選就能確定這一點。據司法部的長年政策，不會起訴在任總統。美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）也在上周宣布，他將撤回川普干預2020年總統大選案及不當處理機密文件案的上訴。