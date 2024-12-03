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▲台中市某國小老師打電話報警、讓警察從學校抓走小孩，市長盧秀燕震怒要求嚴辦。（圖／台中市政府提供）

▲孩童、青少年更勇於表達自我想法和情緒，「家庭、校園、社區」3個系統的相互關係只會越來越緊密。（示意圖／NOWnews資料照）

台中市某國小一名小六生樂樂球棒打到老師，案件引發各界熱議，台中市長盧秀燕更震怒強調教師「不適任」，對此靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏認為，回顧事件始末，今年3月，台中市某國小的小六生和兼任生輔組長的體育老師發生爭執，學生疑似遭老師壓制，便拿起樂樂球棒攻擊老師，盧秀燕聽聞後在市政總質詢中怒指校方是不適任的老師，要求教育局重辦重懲，結果臉書遭網友灌爆，今（3）日受訪主動表示自己「話講得太快、太早下結論」，「我必須向這位老師致歉」、「現在教孩子其實並不容易。」許雅荏指出，以兒少團體的角度出發，，畢竟未滿14歲的兒童，在兒少權法和刑法都有相關的保障，因此行政層面一定有問題，後續需要再做加強。許雅荏表示，隨著現代環境轉變，孩童、青少年更勇於表達自我想法和情緒，，只要一個環節出問題，就容易牽扯出更大層面的困境，「從輔導和教育的層面來看，未來只會有更多類似案件發生。」許雅荏認為，綜觀整起事件發生當下和後續種種討論，以兒少保護和教育層面，應該朝3個大面向去檢討、改善、預防。：無論是學生之間、師生之間，當有衝突或爭執出現時，若孩童無法在家庭得到足夠的支持，去面對成長期間的問題，校園就會反映出更多類似本次案例的議題，因此回歸行政面，現階段無論是師長或家長，對兒少保護法制上都缺乏理解，透過本次事件，，例如最直白的，「警察能否進入校園」、「師生衝突的處理SOP」等。許雅荏最後強調，無論是學校或家庭，現代的教育隨境不同，；可能許多家長、師長在自己被養成的經歷中，並不認為懲戒、處罰是有問題，「，當資源更多時，觀念應該與時俱進。